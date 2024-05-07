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Очаг бруцеллёза выявили в Джидинском районе Бурятии

Очаг бруцеллёза выявили в Джидинском районе Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проведены мероприятия по локализации очага заболевания

В Джидинском районе Бурятии выявлен очаг бруцеллёза. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале администрации района.

- В рамках планового обследования крупного рогатого в районе выявлен очаг бруцеллёза в сельском поселении «Белоозерское» в местности Пасека у 11 голов КРС. заинтересованными ведомствами проведены мероприятия по локализации очага заболевания, - говорится в сообщении.

В хозяйстве введён карантин, установлены дезинфекционные барьеры. Проведён клинический осмотр и забор крови у всего имеющегося в хозяйстве скота.

- Инфицированный скот «отбит», проводится подготовка к утилизации скота. В сельском поселении и на других животноводческих стоянках даны рекомендации по запрету бесконтрольного перемещения скота, по обязательной идентификации и организованному выпасу скота. Главам поселений района даны рекомендации о мерах предупреждения и профилактики заболевания, - сообщили в администрации Джидинского района.

Специалисты проинформировали, что для предупреждения заболевания бруцеллёзом необходимо:

лицам, содержащим скот в частных подворьях:

- производить регистрацию всех животных в ветеринарном учреждении, с получением бирок;
- покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище проводить только с ведома и разрешения ветеринарной службы;
- информировать ветеринарную службу о всех случаях заболевания с подозрением на бруцеллёз (аборты, рождение нежизнеспособного молодняка);
- проводить карантин в течение 30 дней вновь приобретённых животных для проведения ветеринарных исследований и обработок;
- строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы по содержанию скота;

населению:

- приобретать продукты в строго установленных местах (рынки, магазины и т.д.);
- не употреблять сырое молоко, приобретённые у частных лиц;
- при приготовлении мяса – готовить небольшими кусками, с проведением термической обработки не менее часа;

Соблюдение этих рекомендаций позволит предотвратить заражение бруцеллёзом.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого вспышка бруцеллёза была зафиксирована в Джидинском районе осенью 2023 года.

бруцеллез

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