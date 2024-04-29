Пропавшего в Улан-Удэ четырёхлетнего мальчика нашли мёртвым в стиральной машинке



В столице Бурятии нашли мёртвым четырёхлетнего мальчика, который пропал в субботу, 27 апреля. Он ушёл из дома на улице Пристанская и бесследно исчез. В последний раз его видел дедушка.



Известно, что малыш был в футболке, колготках и ботиночках. О верхней одежде ничего не сообщалось.



Ребёнка накануне Ребёнка накануне искали сотрудники полиции и представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии. В следственном комитете возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство малолетнего»). К ситуации подключилась и прокуратура – в надзорном ведомстве организовали проверку и взяли под контроль ход и результаты расследования дела.



А к вечеру 28-го апреля стало известно, что мальчик, оставленный без присмотра взрослых, погиб. Его тело обнаружили внутри стиральной машинки в гараже, пристроенном к дому.



Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Для установления точной причины смерти ребёнка назначили судебно-медицинскую экспертизу, рассказали в СУ СКР по Бурятии. Расследование продолжается.

