В Забайкалье заявили о снижении уровня бедности

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

В 2023 году за чертой бедности в крае проживало около 153 тысяч человек



По данным федеральной службы государственной статистики за 2023 год уровень бедности населения Забайкальского края снизился с 20,8% в 2019 году до 15,4%. Об этом на оперативном совещании в правительства края 6 мая доложила министр труда и социальной защиты населения Забайкалья Елена Калашникова.



- По данным Росстата по уровню бедности населения Забайкальского края наметилась позитивная траектория снижения, с 20,8% (215,7 тысяч человек) в 2019 году до 15,4 % (153,0 тысяч человек) в 2023 году, - рассказала Елена Калашникова.



Как сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья, однако губернатор края Александр Осипов отметил, что «153 тысячи человека за чертой бедности – это очень плохо. С этим надо работать».

