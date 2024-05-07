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В Забайкалье заявили о снижении уровня бедности

В Забайкалье заявили о снижении уровня бедности
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
В 2023 году за чертой бедности в крае проживало около 153 тысяч человек

По данным федеральной службы государственной статистики за 2023 год уровень бедности населения Забайкальского края снизился с 20,8% в 2019 году до 15,4%. Об этом на оперативном совещании в правительства края 6 мая доложила министр труда и социальной защиты населения Забайкалья Елена Калашникова.

- По данным Росстата по уровню бедности населения Забайкальского края наметилась позитивная траектория снижения, с 20,8% (215,7 тысяч человек) в 2019 году до 15,4 % (153,0 тысяч человек) в 2023 году, - рассказала Елена Калашникова.

Как сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья, однако губернатор края Александр Осипов отметил, что «153 тысячи человека за чертой бедности – это очень плохо. С этим надо работать».
Забайкальский край бедность

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