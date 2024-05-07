В Бурятии супруги отметили 66-летие совместной жизни

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Марш Мендельсона вновь заиграл для супругов Хобоевых



В Бурятии в рамках Года семьи в Кабанском районе поздравляли супругов Сергея Гордеевича и Марию Ихиритовну Хобоевых с 66-летием совместной жизни. В Хандалинском доме культуры собралась почти вся большая семья Хобоевых, звучали добрые поздравления в адрес супругов от детей, внуков, приглашённых гостей.



Как сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ, Сергей Гордеевич, коренной житель села Хандала Кабанского района, родился в семье простых тружеников Гордея Хулубаевича и Марии Васильевны Хобоевых. Окончив 8 классов, поступил в сельхозучилище на курсы трактористов в с. Селендума Селенгинского района. Успешно окончив курсы и получив удостоверение тракториста и шофёра, он вернулся в родной совхоз «Шергинский» трудиться на полях родной земли.



Мария Ихиритовна – тоже коренная жительница села Хандала, родилась в простой бурятской семье Ихирита Булгутовича и Ирины Михайловны Бамбаевых. После окончания 7 классов школы, Мария Ихиритовна выучилась на повара в г. Улан-Удэ, работала на заводе поваром, но недолго, так как вернулась в родное село и вышла замуж за Сергея. Состоялась регистрация брака 26 февраля 1958 года. Сергей был призван в 1958 году в ряды Советской Армии уже женатым человеком.



Как и любая советская семья супруги жили в труде: Сергей Гордеевич работал в родном совхозе трактористом, и Мария Ихиритовна, не отставая от мужа, трудилась на двух и даже трёх работах. А затем постепенно супруги перешли в животноводство. В данное время находятся на заслуженном отдыхе, окружённые любовью и заботой родных. Мария Ихиритовна имеет награду медаль «Мать –героиня», «Ветеран труда». Совместными стараниями супруги вырастили 10 детей, дали всем образование, женили сыновей, выдали замуж своих дочерей. А дети в свою очередь подарили им 20 внуков, 32 правнука и 2 праправнука.



В этот торжественный день Сергей Гордеевич и Мария Ихиритовна поставили подписи в книге почётных юбиляров Кабанского районного отдела ЗАГС. Супругов поздравили специалисты отдела ЗАГС, представители администрации сельского поселения «Шергинское». Дети местной школы выступили перед юбилярами с номерами художественной самодеятельности, также показал своё выступление ансамбль «Урагшаа».



