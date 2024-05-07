07 мая

06 мая

Популярное

В Бурятии супруги отметили 66-летие совместной жизни

В Бурятии супруги отметили 66-летие совместной жизни
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Марш Мендельсона вновь заиграл для супругов Хобоевых

В Бурятии в рамках Года семьи в Кабанском районе поздравляли супругов Сергея Гордеевича и Марию Ихиритовну Хобоевых с 66-летием совместной жизни. В Хандалинском доме культуры собралась почти вся большая семья Хобоевых, звучали добрые поздравления в адрес супругов от детей, внуков, приглашённых гостей.

Как сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ, Сергей Гордеевич, коренной житель села Хандала Кабанского района, родился в семье простых тружеников Гордея Хулубаевича и Марии Васильевны Хобоевых. Окончив 8 классов, поступил в сельхозучилище на курсы трактористов в с. Селендума Селенгинского района. Успешно окончив курсы и получив удостоверение тракториста и шофёра, он вернулся в родной совхоз «Шергинский» трудиться на полях родной земли.

Мария Ихиритовна – тоже коренная жительница села Хандала, родилась в простой бурятской семье Ихирита Булгутовича и Ирины Михайловны Бамбаевых. После окончания 7 классов школы, Мария Ихиритовна выучилась на повара в г. Улан-Удэ, работала на заводе поваром, но недолго, так как вернулась в родное село и вышла замуж за Сергея. Состоялась регистрация брака 26 февраля 1958 года. Сергей был призван в 1958 году в ряды Советской Армии уже женатым человеком.

Как и любая советская семья супруги жили в труде: Сергей Гордеевич работал в родном совхозе трактористом, и Мария Ихиритовна, не отставая от мужа, трудилась на двух и даже трёх работах. А затем постепенно супруги перешли в животноводство. В данное время находятся на заслуженном отдыхе, окружённые любовью и заботой родных. Мария Ихиритовна имеет награду медаль «Мать –героиня», «Ветеран труда». Совместными стараниями супруги вырастили 10 детей, дали всем образование, женили сыновей, выдали замуж своих дочерей. А дети в свою очередь подарили им 20 внуков, 32 правнука и 2 праправнука.

В этот торжественный день Сергей Гордеевич и Мария Ихиритовна поставили подписи в книге почётных юбиляров Кабанского районного отдела ЗАГС. Супругов поздравили специалисты отдела ЗАГС, представители администрации сельского поселения «Шергинское». Дети местной школы выступили перед юбилярами с номерами художественной самодеятельности, также показал своё выступление ансамбль «Урагшаа».

Бурятия юбилей семьи ЗАГС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Монголии проходит выставка юрт
В Монголии проходит выставка юрт
Общество, 07.05.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Сухэ-Батора
Очаг бруцеллёза выявили в Джидинском районе Бурятии
Очаг бруцеллёза выявили в Джидинском районе Бурятии
Общество, 07.05.2024
Проведены мероприятия по локализации очага заболевания
Росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»
Росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»
Общество, 07.05.2024
Сотрудники ведомства размещают на автомобилях портреты участников Великой Отечественной войны
В Улан-Удэ почтили память Героя России Виталия Сукуева
В Улан-Удэ почтили память Героя России Виталия Сукуева
Общество, 07.05.2024
Мероприятие прошло в Республиканском многоуровневом колледже
«Голливудский бурят» Стивен Сигал приехал на инаугурацию Путина
«Голливудский бурят» Стивен Сигал приехал на инаугурацию Путина
Общество, 07.05.2024
Он уже успел сфотографироваться с лидером российских буддистов
Жителей Муйского района Бурятии призвали избегать длительного пребывания на улице
Жителей Муйского района Бурятии призвали избегать длительного пребывания на улице
Общество, 07.05.2024
Людям посоветовали пользоваться защитными масками, респираторами, марлевыми повязками
Пенсионерка из Улан-Удэ отказалась от помилования Путиным
Пенсионерка из Улан-Удэ отказалась от помилования Путиным
Общество, 07.05.2024
Наталья Филонова не захотела выходить из колонии по амнистии
В пригородном селе Бурятии захламили речку и земли
В пригородном селе Бурятии захламили речку и земли
Общество, 07.05.2024
Сельхозучастки там заросли сорняками и утонули в отходах

В Бурятии собирают штрафы с безалаберных владельцев собак
В Бурятии собирают штрафы с безалаберных владельцев собак
Общество, 07.05.2024
Жители республики не регистрируют своих питомцев и отпускают их на самовыгул

Пассажиры улан-удэнского аэропорта стали чаще опаздывать
Пассажиры улан-удэнского аэропорта стали чаще опаздывать
Общество, 07.05.2024
В результате люди пропускают свои рейсы
Треть улан-удэнцев не работают по специальности
Треть улан-удэнцев не работают по специальности
Общество, 07.05.2024
Эксперты выяснили, кому из горожан пригодился полученный в вузе диплом
Вандалы глумятся над символом любви к Улан-Удэ
Вандалы глумятся над символом любви к Улан-Удэ
Общество, 07.05.2024
Арт-объект около Русдрама испоганили и изрисовали надписями

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^