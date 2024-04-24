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Названы три региона ДФО, где в 2023 году увеличилась рождаемость

Названы три региона ДФО, где в 2023 году увеличилась рождаемость
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко

Бурятия в их число не вошла

В корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) 23 апреля прошла стратегическая сессия «Демографическое развитие Дальнего Востока».  

- По предварительным итогам 2023 года, в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе и в Камчатском крае наблюдается увеличение численности населения, - заявил на сессии Андрей Галкин, директор Департамента демографической и семейной политики министерства труда и социальной защиты России.

По его словам, на Дальнем Востоке суммарный коэффициент рождаемости превышает среднероссийский показатель, и Сахалинская область удерживает лидерство по этому значению с 2019 года.

Также Андрей Галкин рассказал о федеральных мероприятиях по поддержке семей с детьми:   

- пособие по беременности и родам – 565 тыс. рублей - максимальный размер выплат в декрете;   

- налоговый вычет - по решению президента будет увеличен в два раза, на второго ребёнка - до 2800 рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребёнка до 6000 рублей в месяц;   

- единое пособие по беременности и родам, которое можно получить от момента ожидания малыша до наступления 17 лет;   

- материнский капитал - 630,4 тыс. рублей на первого ребёнка, 833 тыс. рублей - на второго и последующих детей (если семья не получала ранее материнский капитал).  

А что в Бурятии?

В республике население продолжает сокращаться. Всего к январю 2024-го в регионе насчитывалось 972 тысячи человек. На 1 января 2023 года, по данным Росстата, жителей было больше - 974 628, на 1 января 2022 года - 977 951.

Численность населения Бурятии никак не может дотянуть до миллиона. Последний раз такая цифра наблюдалась в 2000 году - 1 004 808 человек).

В республике также упала рождаемость. Как сообщал «Байкал-Daily», за 12 месяцев 2023 года на свет появилось 10 244 человека, а из жизни ушли 11 424 человека. Это, соответственно, на 741 и 555 человек меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

Естественная убыль составила 1180 (1,2 на 1000 человек). Наибольшая наблюдалась в Кабанском, Кяхтинском, Селенгинском, Прибайкальском и Северобайкальске. В целом по республике умерших было больше родившихся на 11,5 %.

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