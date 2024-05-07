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В Туву вернётся международный фестиваль музыки и веры

В Туву вернётся международный фестиваль музыки и веры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В последний раз он проходил в 2019 году

В Туве летом 2024 года после четырёхлетнего перерыва вновь состоится международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». Это будет уже 21-я по счёту фестивальная встреча, на которую традиционно съезжаются гости и участники со всего мира. К сегодняшнему дню создан оргкомитет по проведению фестиваля.

Как сообщают организаторы, пока утверждены только место и время предстоящего события — оно состоится на прежнем месте, на фестивальной поляне в Чадане, с 9 по 11 июля.

- Особенностью фестиваля является его многослойность и полижанровость: на его площадках всегда звучит музыка от классики и фольклора до всех современных музыкальных направлений. Использование фонограммы не допускается, - рассказали в пресс-службе правительства Тувы.

Напомним, что впервые фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ» прошёл в 1999 году, целью его было восстановление буддийского храма Устуу-Хурээ (Верхне-Чаданского храма) в городе Чадане. За годы существования его посетили свыше шести тысяч участников и гостей из более чем 20 стран мира.

Возрастное ограничение: 6+.
Тува фестиваль музыка вера

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