В Бурятии попросят о гармонии и благополучии населения

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Шаманы проведут для этого специальный обряд



В ближайшее воскресенье, 12 мая, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится еженедельный молебен «Арын 13 Ноёд» («Тринадцать северных ноёнов»), направленный гармонию и благополучие населения. Он начнётся в 11 часов утра.



Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род.



Шаманы также ежедневно молятся за благополучие бойцов, находящихся на спецоперации.



Возрастное ограничение – 12+



