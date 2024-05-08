Шаманы проведут для этого специальный обряд
В ближайшее воскресенье, 12 мая, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится еженедельный молебен «Арын 13 Ноёд» («Тринадцать северных ноёнов»), направленный гармонию и благополучие населения. Он начнётся в 11 часов утра.
Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род.
Шаманы также ежедневно молятся за благополучие бойцов, находящихся на спецоперации.
Возрастное ограничение – 12+
В Бурятии попросят о гармонии и благополучии населения
Общество, Фото:
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