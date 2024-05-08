Росгвардейцы Бурятии рассказали детям о подвигах героев Великой Отечественной войны











В Улан-Удэ в рамках международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне» в филиале библиотеки имени Липатова прошли громкие чтения. Офицер спецподразделения территориального управления Росгвардии подполковник полиции Олег Х. прочитал ученикам школы № 51 рассказ Валерия Воскобойникова «Лётчик Севастьянов» (6+).Рассказ вызвал большой интерес, при обсуждении дети задавали росгвардейцу вопросы не только по тексту рассказа о лётчике, который в Ленинграде во время блокады сбил в ночное время немецкого бомбардировщика, за что получил звание Героя Советского Союза, но и про современных героев.- Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, - отметил подполковник полиции Олег Х. – Книги о Великой Отечественной войне нужно обязательно читать подрастающему поколению. Через них передаётся память, уважение к подвигу, который совершили наши предки.Про героев Великой Отечественной войны ученикам Багдаринской средней школы-интерната рассказали сотрудники вневедомственной охраны по Баунтовскому эвенкийскому району.Школьники внимательно слушали о том, как воевали бойцы Красной Армии, об основных событиях и датах войны. После просмотра видеоролика «Этот День Победы» росгвардейцы ответили на вопросы детей, сообщает пресс-службе ведомства.