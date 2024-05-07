В МФЦ Бурятии приостановят приём по услугам Росреестра

Это объяснили техническими работами



Жителей Бурятии предупредили, что в многофункциональном центре (МФЦ) временно не будут принимать документы на оказание государственных услуг Росреестра. Их приостановят с 20:00 8-го до 23:59 12-го мая (по московскому времени)



Причина тому – плановые технические работы в предстоящие праздники. Они нацелены на улучшение качества, безопасности и стабильности функционирования сервисов Росреестра «в интересах заявителей и профессиональных участников рынка», пояснили в официальном telegram-канале МФЦ.

