Это объяснили техническими работами
Жителей Бурятии предупредили, что в многофункциональном центре (МФЦ) временно не будут принимать документы на оказание государственных услуг Росреестра. Их приостановят с 20:00 8-го до 23:59 12-го мая (по московскому времени)
Причина тому – плановые технические работы в предстоящие праздники. Они нацелены на улучшение качества, безопасности и стабильности функционирования сервисов Росреестра «в интересах заявителей и профессиональных участников рынка», пояснили в официальном telegram-канале МФЦ.
В МФЦ Бурятии приостановят приём по услугам Росреестра
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