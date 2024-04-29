В Бурятии неожиданно подскочило промышленное производство



С марта 2023-го по март 2024-го промышленное производство в Бурятии в целом подросло на 11,1%, а за месяц, с февраля – на 13,8%. Об этом сообщили в Бурятстате.



В первом квартале – с января по май – этот показатель увеличился в целом на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Положительная динамика наметилась в сфере добычи полезных ископаемых (+25,5%), энергетическом секторе (+13,5%,) а также отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (+1,6%). Снижение (на 7,3%) зафиксировали в обрабатывающих производствах.



При этом за три месяца в республике возросла добыча угля, металлических руд (21,5%) и прочих полезных ископаемых (на 28%), производство продуктов (на 14%), кожи и вещей из неё, металла и готовых металлических изделий – помимо машин и оборудования (на 1,9%), электронных и оптических изделий, компьютеров, электрооборудования (в 2,1 раза) и мебели (14,3%).



Рост также показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (23,2%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (13,5%), забор, очистка и распределение воды (6%), сбор, обработка и утилизация отходов и обработка вторичного сырья (5,7%).



