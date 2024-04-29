29 апреля

28 апреля

Популярное

В Бурятии неожиданно подскочило промышленное производство

В Бурятии неожиданно подскочило промышленное производство
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
За год оно увеличилось на 11%

С марта 2023-го по март 2024-го промышленное производство в Бурятии в целом подросло на 11,1%, а за месяц, с февраля – на 13,8%. Об этом сообщили в Бурятстате.
 
В первом квартале – с января по май – этот показатель увеличился в целом на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Положительная динамика наметилась в сфере добычи полезных ископаемых (+25,5%), энергетическом секторе (+13,5%,) а также отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (+1,6%). Снижение (на 7,3%) зафиксировали в обрабатывающих производствах.

При этом за три месяца в республике возросла добыча угля, металлических руд (21,5%) и прочих полезных ископаемых (на 28%), производство продуктов (на 14%), кожи и вещей из неё, металла и готовых металлических изделий – помимо машин и оборудования (на 1,9%), электронных и оптических изделий, компьютеров, электрооборудования (в 2,1 раза) и мебели (14,3%).

Рост также показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (23,2%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (13,5%), забор, очистка и распределение воды (6%), сбор, обработка и утилизация отходов и обработка вторичного сырья (5,7%).

промышленное производство Бурятстат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия представит саженцы на выставке в Монголии
Бурятия представит саженцы на выставке в Монголии
Экономика, 26.04.2024
Мероприятие проведут в мае в Селенгинском аймаке
Улан-удэнцы упорно продолжают бегство с малой родины
Улан-удэнцы упорно продолжают бегство с малой родины
Экономика, 24.04.2024
За два месяца столицу Бурятии покинули более 1800 человек
В ТОР «Забайкалье» два новых резидента
В ТОР «Забайкалье» два новых резидента
Экономика, 23.04.2024
Они будут обрабатывать древесину и выпускать минеральную воду 
Бурятия умудрилась обогнать Москву по перспективам трудоустройства
Бурятия умудрилась обогнать Москву по перспективам трудоустройства
Экономика, 22.04.2024
При этом эксперты ошарашили жителей республики размером средней зарплаты
Забайкалье и Вьетнам намерены сотрудничать
Забайкалье и Вьетнам намерены сотрудничать
Экономика, 18.04.2024
Дружба завязалась после трёхдневного рабочего визита
Стало известно, сколько денег тратят на себя в месяц жители Бурятии
Стало известно, сколько денег тратят на себя в месяц жители Бурятии
Экономика, 15.04.2024
По росту потребительского спроса республика оказалась 39-ой в стране
Границы ТОР «Забайкалье» расширят
Границы ТОР «Забайкалье» расширят
Экономика, 12.04.2024
Постановление подписал Михаил Мишустин
Зарплата в Бурятии оказалась самой низкой на Дальнем Востоке
Зарплата в Бурятии оказалась самой низкой на Дальнем Востоке
Экономика, 11.04.2024
Эксперты заявили, что жителям республики предлагают 59 с лишним тысяч в месяц

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^