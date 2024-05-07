Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала

Его обязали покинуть страну через суд
Из России по решению суда выдворяют уроженца Узбекистана. Как выяснилось, в январе 2023-го он приехал в страну в безвизовом порядке, согласно которому мог находиться в РФ 90 дней.
Мужчина встал на миграционный учёт в Екатеринбурге и вскоре получил патент, а в конце марте перебрался в Улан-Удэ и переоформил его. Документ действовал до 21 февраля 2-24-го. Когда срок истёк, иностранец продлевать его не стал и из России не уехал.
В итоге на нарушителя составили протокол и оштрафовали его на две тысячи рублей по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ. На заседании он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мужчина был уверен, что патент действовал до 5 апреля.
Служители Фемиды обязали уроженца Узбекистана покинуть РФ. Постановление пока не вступило в законную силу.
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