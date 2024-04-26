Чита получит более миллиарда рублей на инфраструктуру для новостроек

Цены на жильё удастся сдержать

Более миллиарда рублей выделено Забайкальскому краю на жильё, сообщил 25 апреля губернатор Александр Осипов. Он принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

«Забайкалью выделили значительные средства на обеспечение инфраструктуры некоторых площадок в Чите, где мы строим жильё. Поэтому подведение коммуникаций будет сделано за счёт программы развития Дальнего Востока. Таким образом стоимость квадратного метра будет снижаться», - объяснил он в своём телеграм-канале.

Президиум правкомисии обсудил планы социального развития регионов ДФО, их корректировку.

«Я поднял крайне важный для нас вопрос: приведение в порядок школ и домов культуры в ряде наших районов края, а также некоторых объектов в Краснокаменске, - написал Осипов. - Юрий Петрович поддержал меня. Поэтому будут соответствующие решения, и мы сможем направить дополнительные средства на эти цели».

По мнению губернатора, помощь, которую федеральный центр оказывает краю, позволит либо сдерживать, либо снижать цены на рынке жилья:

«Более миллиарда рублей нам выделено на жилье, не менее 70 млн рублей на социальные объекты. Но Юрий Петрович сказал, что этот вопрос надо ещё дорабатывать. Ожидаем ещё дополнительных денег».