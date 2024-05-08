Рододендрон даурский известен в народе как багульник, но с багульником он связан только тем, что состоит в одном ботаническом семействе
В национальном парке «Тункинский» зацвёл багульник. Багульниками у нас называют обильно цветущие ранней весной рододендроны.
- В национальном парке «Тункинский» произрастают четыре вида рода Рододендрон (Rhododendron) – рододендрон даурский, рододендрон золотистый (кашкара, коряцкая трава, черногрив), рододендрон Адамса (Саган Дали), рододендрон мелколиственный, - отмечают в нацпарке.
Именно рододендрон даурский (Rhododendron dauricum L.) известен в народе как багульник, но с багульником он связан только тем, что состоит в одном ботаническом семействе – Вересковые (Ericaceae). В переводе с латинского «рододендрон» означает розовое дерево.
- Настоящий багульник имеет белые соцветия с сильным дурманящим запахом и гораздо ниже рододендрона даурского, его высота от 0,3 до 1 метра, и он является вечнозелёным кустарником, - сообщили здесь.
В национальном парке попросили во время цветения не срывать цветы и дать возможность жителям и гостям полюбоваться цветением багульника.
В нацпарке Бурятии зацвёл багульник
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также в усиленном режиме автобусы будут работать в предстоящие выходные
Балдан Цыдыпов заявил, что очень гордится своим земляком
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Рододендрон даурский известен в народе как багульник, но с багульником он связан только тем, что состоит в одном ботаническом семействе
Они постоянно роются в баках с отходами
Животные подняли настроение пациентам
Там начались трудности с поливом покосов
Они побеседовали на разные темы
Его сделали бессрочным ещё два месяца назад
За сутки она прибавилась на 4 сантиметра
Супругов Гаськовых поздравил глава района
Они собираются устраивать фуршеты и пикники
Но ему не удалось это сделать
В республике пообещали дожди, мокрый снег и сильный ветер
Им придётся почти месяц объезжать перекрытую улицу