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В нацпарке Бурятии зацвёл багульник

В нацпарке Бурятии зацвёл багульник
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Рододендрон даурский известен в народе как багульник, но с багульником он связан только тем, что состоит в одном ботаническом семействе

В национальном парке «Тункинский» зацвёл багульник. Багульниками у нас называют обильно цветущие ранней весной рододендроны.

- В национальном парке «Тункинский» произрастают четыре вида рода Рододендрон (Rhododendron) – рододендрон даурский, рододендрон золотистый (кашкара, коряцкая трава, черногрив), рододендрон Адамса (Саган Дали), рододендрон мелколиственный, - отмечают в нацпарке.

Именно рододендрон даурский (Rhododendron dauricum L.) известен в народе как багульник, но с багульником он связан только тем, что состоит в одном ботаническом семействе – Вересковые (Ericaceae). В переводе с латинского «рододендрон» означает розовое дерево.

- Настоящий багульник имеет белые соцветия с сильным дурманящим запахом и гораздо ниже рододендрона даурского, его высота от 0,3 до 1 метра, и он является вечнозелёным кустарником, - сообщили здесь.

В национальном парке попросили во время цветения не срывать цветы и дать возможность жителям и гостям полюбоваться цветением багульника.
багульник национальный парк

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