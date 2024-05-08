В нацпарке Бурятии зацвёл багульник

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Рододендрон даурский известен в народе как багульник, но с багульником он связан только тем, что состоит в одном ботаническом семействе



В национальном парке «Тункинский» зацвёл багульник. Багульниками у нас называют обильно цветущие ранней весной рододендроны.



- В национальном парке «Тункинский» произрастают четыре вида рода Рододендрон (Rhododendron) – рододендрон даурский, рододендрон золотистый (кашкара, коряцкая трава, черногрив), рододендрон Адамса (Саган Дали), рододендрон мелколиственный, - отмечают в нацпарке.



Именно рододендрон даурский (Rhododendron dauricum L.) известен в народе как багульник, но с багульником он связан только тем, что состоит в одном ботаническом семействе – Вересковые (Ericaceae). В переводе с латинского «рододендрон» означает розовое дерево.



- Настоящий багульник имеет белые соцветия с сильным дурманящим запахом и гораздо ниже рододендрона даурского, его высота от 0,3 до 1 метра, и он является вечнозелёным кустарником, - сообщили здесь.



В национальном парке попросили во время цветения не срывать цветы и дать возможность жителям и гостям полюбоваться цветением багульника.

