Бурятские питомники продали более 10 тысяч саженцев на выставке в Монголии

Спрос на ярмарке превышает предложение



6 мая в городе Сухэ-Батор в Монголии открылась выставка-ярмарка саженцев плодово-ягодных и декоративных культур из бурятских питомников (возрастное ограничение 0+). Об этом сообщили в минсельхозпроде Бурятии.



Свои районированные, зимостойкие и поэтому очень популярные в соседнем государстве сорта саженцев бурятской селекции привезли «Тохойские саженцы» и плодово-ягодный питомник «Баргузин». Помимо зелёных насаждений, на ярмарке широко представлены средства защиты растений и удобрения от бурятского производителя.



- Наши предприятия привезли 10400 саженцев более двадцати наименований плодовых, ягодных и декоративных культур – это районированные сорта яблони, вишни, смородины и другие. Из-за схожих природных условий и морозо- и жароустойчивых свойств, наши сорта уже давно зарекомендовали себя на монгольском рынке. Спрос сегодня на ярмарке превышает предложение. Питомники республики заключили контракты на будущую поставку и увеличат объёмы производства саженцев в несколько раз, - рассказывает Евгений Цыбиков, председатель комитета по развитию сельских территорий минсельхоза Бурятии.



Соседняя страна с 2021 года реализует экологический проект по борьбе с опустыниванием и деградацией почв «Миллиард деревьев», именно такое количество саженцев намерены высадить к 2030 году власти Монголии.

