В Бурятии лекарствами в аптеке торговал не фармацевт

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Аптечный пункт пришлось закрыть



В аптечном пункте села Поселье в Иволгинском районе Бурятии лекарствами торговал человек, не имеющий лицензии на фармацевтическую деятельность. Нарушение обнаружила прокуратура в ходе проверки.



По инициативе прокурора района женщина привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна». Её оштрафовали на две тысячи рублей.



- После вмешательства прокуратуры деятельность аптечного пункта была незамедлительно прекращена, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

