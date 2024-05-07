Аптечный пункт пришлось закрыть
В аптечном пункте села Поселье в Иволгинском районе Бурятии лекарствами торговал человек, не имеющий лицензии на фармацевтическую деятельность. Нарушение обнаружила прокуратура в ходе проверки.
По инициативе прокурора района женщина привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна». Её оштрафовали на две тысячи рублей.
- После вмешательства прокуратуры деятельность аптечного пункта была незамедлительно прекращена, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии лекарствами в аптеке торговал не фармацевт
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