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В Бурятии лекарствами в аптеке торговал не фармацевт

В Бурятии лекарствами в аптеке торговал не фармацевт
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Аптечный пункт пришлось закрыть

В аптечном пункте села Поселье в Иволгинском районе Бурятии лекарствами торговал человек, не имеющий лицензии на фармацевтическую деятельность. Нарушение обнаружила прокуратура в ходе проверки.

По инициативе прокурора района женщина привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна». Её оштрафовали на две тысячи рублей.

- После вмешательства прокуратуры деятельность аптечного пункта была незамедлительно прекращена, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
прокуратура аптеки

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