Клещи покусали более 160 жителей Бурятии

Укусы зарегистрированы в 20 районах республики



С начала сезона в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились уже 168 человек. Укусы зафиксированы в 20 районах республики и окрестностях Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.



В ведомстве уточнили, что противоклещевые обработки общественных мест и летних лагерях проведены на площади 714 га.



Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. На сегодня привито более 50 тысяч человек, в том числе более 26 тысяч детей.



В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию: в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику центральной районной больницы; в Улан-Удэ – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы по ул. Пирогова, 9а.



