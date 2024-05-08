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Клещи покусали более 160 жителей Бурятии

Клещи покусали более 160 жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Укусы зарегистрированы в 20 районах республики

С начала сезона в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились уже 168 человек. Укусы зафиксированы в 20 районах республики и окрестностях Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что противоклещевые обработки общественных мест и летних лагерях проведены на площади 714 га.

Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. На сегодня привито более 50 тысяч человек, в том числе более 26 тысяч детей.

В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию: в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику центральной районной больницы; в Улан-Удэ – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы по ул. Пирогова, 9а.

клещи

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