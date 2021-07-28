Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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Замначальника СУ МВД по Бурятии задержали в гостинице со взяткой 15 млн

Замначальника СУ МВД по Бурятии задержали в гостинице со взяткой 15 млн

Происшествия, 28.07.2021
Появилось видео задержания высокопоставленного полицейского из Бурятии

28 июля

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Авиарейс Улан-Удэ – Владивосток запустят 19 августа

Авиарейс Улан-Удэ – Владивосток запустят 19 августа
Общество, 28.07.2021
Полёты будут выполнять два раза в неделю

В Бурятии старший прапорщик присвоил сухпайки

В Бурятии старший прапорщик присвоил сухпайки
Происшествия, 28.07.2021
При этом старшина роты подделал раздаточные ведомости

Убивший трёх человек улан-удэнец пойдёт под суд

Убивший трёх человек улан-удэнец пойдёт под суд
Происшествия, 28.07.2021
Мужчина жестоко расправился с собутыльниками сестры

В Бурятии полиция после расистского объявления проверяет турбазу

В Бурятии полиция после расистского объявления проверяет турбазу
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Проверкой в том числе занимается Центр МВД по противодействию экстремизму

«Психология у них другая»: Хозяйка турбазы в Бурятии объяснила расистское объявление

«Психология у них другая»: Хозяйка турбазы в Бурятии объяснила расистское объявление
Общество, 28.07.2021
Сегодняшний скандал с турбазой в Выдрино набирает обороты

В Бурятии разрешили проводить банкеты

В Бурятии разрешили проводить банкеты
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В республике принят ряд послаблений режима антиковидных ограничений

Отец насмерть сбитой Жамбаловым студентки добивается компенсации

Отец насмерть сбитой Жамбаловым студентки добивается компенсации
Общество, 28.07.2021
Максим Бурчевский судится с владельцем «Лэнд Крузера», на котором сбили его дочь

Улан-удэнка с двумя детьми бедствовала в старом доме

Улан-удэнка с двумя детьми бедствовала в старом доме
Общество, 28.07.2021
Зимой дочь женщины вынуждена была ходить дома в сапогах  

Появились фотографии с места разбившегося в Бурятии самолёта

Появились фотографии с места разбившегося в Бурятии самолёта
Происшествия, 28.07.2021
Снимки опубликовал губернатор Иркутской области

Две жительницы Бурятии попали в топ-100 самых красивых женщин России

Две жительницы Бурятии попали в топ-100 самых красивых женщин России
Общество, 28.07.2021
Награждение самых красивых женщин страны проходило в Москве 

После задержания замначальника СУ МВД по Бурятии проводится проверка

После задержания замначальника СУ МВД по Бурятии проводится проверка
Происшествия, 28.07.2021
В МВД по Бурятии прокомментировали ситуацию с высокопоставленным полицейским

В Бурятии исторической фреске угрожает закрашивание

В Бурятии исторической фреске угрожает закрашивание
Общество, 28.07.2021
Однако у строителей не поднимается рука уничтожать уникальную роспись  

В Бурятии назвали условия возобновления работы допобразования

В Бурятии назвали условия возобновления работы допобразования
Бизнес, 28.07.2021
Педагогов обязали вакцинироваться от ковида

В Бурятии скончался профессор ВСГУТУ

В Бурятии скончался профессор ВСГУТУ
Общество, 28.07.2021
Владимир Базаржапов скончался на 86 году жизни

Улан-удэнец обворовал родителей своей девушки

Улан-удэнец обворовал родителей своей девушки
Происшествия, 28.07.2021
Вор почувствовал безнаказанность и не мог удержаться от краж

В Бурятии сборщиков ягод укусили ядовитые змеи

В Бурятии сборщиков ягод укусили ядовитые змеи
Происшествия, 28.07.2021
Змеи укусили людей во время похода за земляникой

В Бурятии в ДТП погибла пассажирка «Тойоты»

В Бурятии в ДТП погибла пассажирка «Тойоты»
Происшествия, 28.07.2021
Смертельная авария произошла на отвороте к селу

В Улан-Удэ за не построенную вовремя дорогу вынесли штраф в 1,1 млн

В Улан-Удэ за не построенную вовремя дорогу вынесли штраф в 1,1 млн
Бизнес, 28.07.2021
Из-за затягивания сроков строительства асфальт на дороге укладывали в мороз

Фридайверы подняли со дна Байкала тонну покрышек

Фридайверы подняли со дна Байкала тонну покрышек
Общество, 28.07.2021
Происходящее активисты расценили как «катастрофу»

Светлана Гомбоева ответила всем недовольным серебром Олимпиады

Светлана Гомбоева ответила всем недовольным серебром Олимпиады
Общество, 28.07.2021
Серебряный призёр Олимпиады поразмышляла по поводу негативных комментариев

В ТРЦ Forum в Улан-Удэ открылся пункт вакцинации

В ТРЦ Forum в Улан-Удэ открылся пункт вакцинации
Общество, 28.07.2021
За первые шесть часов работы пункта привились почти 200 человек

В подтопленном селе в Бурятии вводят режим ЧС

В подтопленном селе в Бурятии вводят режим ЧС
Происшествия, 28.07.2021
Вода пришла в село Исток из-за повышения уровня Котокеля

СМИ сообщили о задержании высокопоставленного полицейского из Бурятии

СМИ сообщили о задержании высокопоставленного полицейского из Бурятии
Происшествия, 28.07.2021
По данным «Известий», задержание произошло в Иркутске

В Бурятии из-за задымления проверили воздух

В Бурятии из-за задымления проверили воздух
Общество, 28.07.2021
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В центре Улан-Удэ произошёл переполох из-за чемодана

В центре Улан-Удэ произошёл переполох из-за чемодана
Происшествия, 28.07.2021
На место выезжала группа разминирования

Глава Бурятии: «Поднимать тариф на севере ещё больше – не по-человечески»

Глава Бурятии: «Поднимать тариф на севере ещё больше – не по-человечески»
Власть, 28.07.2021
Алексей Цыденов работает в Северо-Байкальском районе

Число смертей от коронавируса в Бурятии сокращается

Число смертей от коронавируса в Бурятии сокращается
Общество, 28.07.2021
В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19

В Улан-Удэ закрыли ковидный стационар в кожвендиспансере

В Улан-Удэ закрыли ковидный стационар в кожвендиспансере
Общество, 28.07.2021
Здесь лечились и взрослые больные, и дети

Улан-удэнца оштрафовали за унижение в соцсети

Улан-удэнца оштрафовали за унижение в соцсети
Общество, 28.07.2021
Нарушение выявила прокуратура в ходе мониторинга

В Бурятии пожарные спасли троих человек из задымленной квартиры

В Бурятии пожарные спасли троих человек из задымленной квартиры
Происшествия, 28.07.2021
В числе спасённых был маломобильный мужчина

В Улан-Удэ на Селенге обнаружили труп мужчины

В Улан-Удэ на Селенге обнаружили труп мужчины
Происшествия, 28.07.2021
Личность погибшего пока не установлена 

Улан-удэнцам советуют готовиться к «переезду» на крыши

Улан-удэнцам советуют готовиться к «переезду» на крыши
Общество, 27.07.2021
До выхода Селенги на пойму осталось 17 сантиметров

В Бурятии наградили медалью супругов, живущих вместе 60 лет

В Бурятии наградили медалью супругов, живущих вместе 60 лет
Общество, 27.07.2021
В их семье сегодня 18 внуков, а число правнуков перевалило за 20

В Улан-Удэ осудили убийцу, угрожавшего росгвардейцам

В Улан-Удэ осудили убийцу, угрожавшего росгвардейцам
Происшествия, 27.07.2021
В суде мужчина пытался доказать, что защищался от ударов топором

Глава Бурятии поручил создать больше ярмарочных мест для фермеров

Глава Бурятии поручил создать больше ярмарочных мест для фермеров
Бизнес, 27.07.2021
Фермеры должны будут попасть на ярмарки без посредников и без перекупа мест

В Улан-Удэ свернули ковидный госпиталь в Центре восточной медицины

В Улан-Удэ свернули ковидный госпиталь в Центре восточной медицины
Общество, 27.07.2021
Центр восточной медицины скоро приступит к плановой работе

Хамбо Лама – Воронцовой: «Пей бурятское молоко, и никто тебя не победит»

Хамбо Лама – Воронцовой: «Пей бурятское молоко, и никто тебя не победит»
Общество, 27.07.2021
Дамба Аюшеев принял в своей резиденции спортсменку, вернувшуюся с Олимпиады

В Улан-Удэ безмасочник устроил скандал в кафе

В Улан-Удэ безмасочник устроил скандал в кафе
Общество, 27.07.2021
Скандалист тряс перед сотрудницей кафе папкой с документами

В Бурятии незаконно распорядились землёй в дельте Селенги

В Бурятии незаконно распорядились землёй в дельте Селенги
Власть, 27.07.2021
Размещение в дельте Селенги каких-либо строений негативно влияет на уникальный объект

Житель Бурятии до смерти избил подругу поленом

Житель Бурятии до смерти избил подругу поленом
Происшествия, 27.07.2021
Орудие убийства мужчина спрятал в подполье

В Улан-Удэ поправили «гоп-остановку»

В Улан-Удэ поправили «гоп-остановку»
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Остановка, где сидеть можно было только на корточках, повеселила улан-удэнцев

Родители Адисы Гармаевой: «С каждым днём она становится крепче»

Родители Адисы Гармаевой: «С каждым днём она становится крепче»
Общество, 27.07.2021
Прошёл месяц после того, как малышка Адиса получила спасительный укол

В Бурятии подтвердили обнаружение тел на месте крушения самолёта

В Бурятии подтвердили обнаружение тел на месте крушения самолёта
Происшествия, 27.07.2021
Подтверждено, что найденные обломки – это пропавший год назад Ан-2

В Улан-Удэ кафе нарушили запрет и работали после 22 часов

В Улан-Удэ кафе нарушили запрет и работали после 22 часов
Бизнес, 27.07.2021
В ходе ночных рейдов в Улан-Удэ нашли очередные ковидные нарушения

В Улан-Удэ мошенники обманывают таксистов

В Улан-Удэ мошенники обманывают таксистов
Происшествия, 27.07.2021
Только за месяц в полицию обратились 10 таксистов

В Бурятии накажут владельца бани на колёсах

В Бурятии накажут владельца бани на колёсах
Бизнес, 27.07.2021
Баня на колёсах стояла слишком близко к Байкалу
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