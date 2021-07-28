Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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28 июля
06:00
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В Бурятии автомобиль сбил перебегавшего дорогу подростка
Мальчик доставлен в больницу
Авиарейс Улан-Удэ – Владивосток запустят 19 августа
Полёты будут выполнять два раза в неделю
В Бурятии старший прапорщик присвоил сухпайки
При этом старшина роты подделал раздаточные ведомости
Убивший трёх человек улан-удэнец пойдёт под суд
Мужчина жестоко расправился с собутыльниками сестры
В Бурятии полиция после расистского объявления проверяет турбазу
Проверкой в том числе занимается Центр МВД по противодействию экстремизму
«Психология у них другая»: Хозяйка турбазы в Бурятии объяснила расистское объявление
Сегодняшний скандал с турбазой в Выдрино набирает обороты
В Бурятии разрешили проводить банкеты
В республике принят ряд послаблений режима антиковидных ограничений
Отец насмерть сбитой Жамбаловым студентки добивается компенсации
Максим Бурчевский судится с владельцем «Лэнд Крузера», на котором сбили его дочь
Улан-удэнка с двумя детьми бедствовала в старом доме
Зимой дочь женщины вынуждена была ходить дома в сапогах
Появились фотографии с места разбившегося в Бурятии самолёта
Снимки опубликовал губернатор Иркутской области
Две жительницы Бурятии попали в топ-100 самых красивых женщин России
Награждение самых красивых женщин страны проходило в Москве
В Бурятии разгорелся скандал вокруг расистского объявления
На турбазу не хотели пускать бурят
После задержания замначальника СУ МВД по Бурятии проводится проверка
В МВД по Бурятии прокомментировали ситуацию с высокопоставленным полицейским
В Бурятии исторической фреске угрожает закрашивание
Однако у строителей не поднимается рука уничтожать уникальную роспись
В Бурятии назвали условия возобновления работы допобразования
Педагогов обязали вакцинироваться от ковида
В Бурятии девочка оказалась в реанимации, едва не утонув
Тонувшую девочку вытащил очевидец
В Бурятии скончался профессор ВСГУТУ
Владимир Базаржапов скончался на 86 году жизни
Улан-удэнец обворовал родителей своей девушки
Вор почувствовал безнаказанность и не мог удержаться от краж
В Бурятии сборщиков ягод укусили ядовитые змеи
Змеи укусили людей во время похода за земляникой
В Бурятии в ДТП погибла пассажирка «Тойоты»
Смертельная авария произошла на отвороте к селу
В Улан-Удэ за не построенную вовремя дорогу вынесли штраф в 1,1 млн
Из-за затягивания сроков строительства асфальт на дороге укладывали в мороз
Фридайверы подняли со дна Байкала тонну покрышек
Происходящее активисты расценили как «катастрофу»
Светлана Гомбоева ответила всем недовольным серебром Олимпиады
Серебряный призёр Олимпиады поразмышляла по поводу негативных комментариев
На Байкале произошёл разлив нефтепродуктов
Виновника инцидента ищут
В ТРЦ Forum в Улан-Удэ открылся пункт вакцинации
За первые шесть часов работы пункта привились почти 200 человек
В подтопленном селе в Бурятии вводят режим ЧС
Вода пришла в село Исток из-за повышения уровня Котокеля
СМИ сообщили о задержании высокопоставленного полицейского из Бурятии
По данным «Известий», задержание произошло в Иркутске
В Бурятии из-за задымления проверили воздух
Проведено исследование 30 проб атмосферного воздуха
В центре Улан-Удэ произошёл переполох из-за чемодана
На место выезжала группа разминирования
Глава Бурятии: «Поднимать тариф на севере ещё больше – не по-человечески»
Власть, 28.07.2021
Алексей Цыденов работает в Северо-Байкальском районе
Число смертей от коронавируса в Бурятии сокращается
В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19
В Улан-Удэ закрыли ковидный стационар в кожвендиспансере
Здесь лечились и взрослые больные, и дети
Улан-удэнца оштрафовали за унижение в соцсети
Нарушение выявила прокуратура в ходе мониторинга
В Бурятии пожарные спасли троих человек из задымленной квартиры
В числе спасённых был маломобильный мужчина
В Улан-Удэ на Селенге обнаружили труп мужчины
Личность погибшего пока не установлена
Улан-удэнцам советуют готовиться к «переезду» на крыши
До выхода Селенги на пойму осталось 17 сантиметров
В Бурятии наградили медалью супругов, живущих вместе 60 лет
В их семье сегодня 18 внуков, а число правнуков перевалило за 20
В Улан-Удэ осудили убийцу, угрожавшего росгвардейцам
В суде мужчина пытался доказать, что защищался от ударов топором
Глава Бурятии поручил создать больше ярмарочных мест для фермеров
Фермеры должны будут попасть на ярмарки без посредников и без перекупа мест
В Улан-Удэ свернули ковидный госпиталь в Центре восточной медицины
Центр восточной медицины скоро приступит к плановой работе
Хамбо Лама – Воронцовой: «Пей бурятское молоко, и никто тебя не победит»
Дамба Аюшеев принял в своей резиденции спортсменку, вернувшуюся с Олимпиады
В Улан-Удэ безмасочник устроил скандал в кафе
Скандалист тряс перед сотрудницей кафе папкой с документами
В Бурятии незаконно распорядились землёй в дельте Селенги
Власть, 27.07.2021
Размещение в дельте Селенги каких-либо строений негативно влияет на уникальный объект
Житель Бурятии до смерти избил подругу поленом
Орудие убийства мужчина спрятал в подполье
В Улан-Удэ поправили «гоп-остановку»
Остановка, где сидеть можно было только на корточках, повеселила улан-удэнцев
Родители Адисы Гармаевой: «С каждым днём она становится крепче»
Прошёл месяц после того, как малышка Адиса получила спасительный укол
В Бурятии подтвердили обнаружение тел на месте крушения самолёта
Подтверждено, что найденные обломки – это пропавший год назад Ан-2
В Улан-Удэ кафе нарушили запрет и работали после 22 часов
В ходе ночных рейдов в Улан-Удэ нашли очередные ковидные нарушения
В Улан-Удэ мошенники обманывают таксистов
Только за месяц в полицию обратились 10 таксистов
В Бурятии накажут владельца бани на колёсах
Баня на колёсах стояла слишком близко к Байкалу
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