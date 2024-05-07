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Жителей Муйского района Бурятии призвали избегать длительного пребывания на улице

Жителей Муйского района Бурятии призвали избегать длительного пребывания на улице
Общество,  Фото:РАЛХ
Людям посоветовали пользоваться защитными масками, респираторами, марлевыми повязками

В республиканском агентстве лесного хозяйства жителей Муйского района попросили воздержаться от длительного пребывания на улице в связи с задымлением. Об этом сообщается в группе «Муя-инфо.24/7».

Причиной задымления вблизи населённых пунктов являются лесные пожары.

- Просим жителей сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем специалистов агентства лесного хозяйства Бурятии. Воздержитесь от длительного пребывания на улице, пользуйтесь защитными масками, респираторами, марлевыми повязками, - говорится в группе «Муя-инфо.24/7» со ссылкой на агентство.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Муйском районе в связи со сложной лесопожарной обстановкой ввели режим чрезвычайной ситуации.

- Самая сложная и напряжённая ситуация сейчас на территории Муйского района. Все силы и средства включены и задействованы на тушение лесных пожаров. Сегодня будут направлены дополнительные силы для тушения, - прокомментировал ранее руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
лесные пожары дым

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