Людям посоветовали пользоваться защитными масками, респираторами, марлевыми повязками
В республиканском агентстве лесного хозяйства жителей Муйского района попросили воздержаться от длительного пребывания на улице в связи с задымлением. Об этом сообщается в группе «Муя-инфо.24/7».
Причиной задымления вблизи населённых пунктов являются лесные пожары.
- Просим жителей сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем специалистов агентства лесного хозяйства Бурятии. Воздержитесь от длительного пребывания на улице, пользуйтесь защитными масками, респираторами, марлевыми повязками, - говорится в группе «Муя-инфо.24/7» со ссылкой на агентство.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Муйском районе в связи со сложной лесопожарной обстановкой ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Самая сложная и напряжённая ситуация сейчас на территории Муйского района. Все силы и средства включены и задействованы на тушение лесных пожаров. Сегодня будут направлены дополнительные силы для тушения, - прокомментировал ранее руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
Жителей Муйского района Бурятии призвали избегать длительного пребывания на улице
Общество, Фото:
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