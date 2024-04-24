Улан-удэнцы упорно продолжают бегство с малой родины

Экономика, Фото: Cергей Тарасенко

За два месяца столицу Бурятии покинули более 1800 человек



За два месяца 2024 года – с января по февраль – в столицу Бурятии прибыли 1807 человек, а покинули её 1834. Таким образом, миграционный отток составил 27.



Практически все перемещения (1658) ограничились пределами страны, и большинство из них зафиксировали внутри республики (905), а остальные (753) – между регионами. За границу отправились 176 улан-удэнцев. Из них 137 – в страны СНГ и 39 – в другие иностранные государства, сообщили в Бурятстате.



Из районов республики в Улан-Удэ приехали 799 человек, из других регионов – 708. Из-за границы – 300, включая 234– из содружества независимых государств и 66 – из остальных стран.



Ранее в ведомстве рассказывали, что наши земляки рвутся в основном в соседнюю Иркутскую область, Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Многие выбирают Красноярский и Краснодарский край и даже Тыву. В бурятскую столицу же едут в основном из Забайкалья и Приангарья, а также российской столицы, Красноярского края, Якутии, Питера и Московской области.



