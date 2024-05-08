Мёртвое животное оставили прямо на улице
Жители Хоринска нажаловались на безответственного односельчанина, который оставил своё умершее животное прямо на дороге. «Какой-то бессовестный хозяин выкинул сдохшую собаку в начале улицы Нагорная вместе с мусором. Если наша улица крайняя, это не значит, что там свалка!», – заявили люди в группе «Хоринск-инфо.24/7».
Они потребовали разобраться в ситуации. Глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев заверил, что труп собаки с улицы уберут. Сельчан поблагодарили за обращение.
В селе Бурятии дохлую собаку выбросили вместе с мусором
Общество, Фото:
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