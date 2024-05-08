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В Улан-Удэ адвоката-мошенника оштрафовали и лишили статуса

В Улан-Удэ адвоката-мошенника оштрафовали и лишили статуса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он убедил подзащитную, что нужна взятка

Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в отношении уже бывшего адвоката. Он признан виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Как сообщал «Байкал-Dailу», уголовное дело на адвоката возбудили в феврале 2024 года. Договор с адвокатом заключила улан-удэнка, которая привлекалась полицией к уголовной ответственности. От коллеги, защищавшего другого обвиняемого по тому же делу, мужчине стало известно о намерении органа следствия прекратить уголовное преследование в отношении всех фигурантов. Причина – истечение сроков давности.

«Скрыв данную информацию от своей доверительницы, адвокат выдумал версию о своём знакомстве со следователем и возможности прекратить уголовное преследование за определённое вознаграждение должностному лицу, а именно покупку ноутбука. Введённая в заблуждение доверительница передала денежные средства своему защитнику, которые он истратил по собственному усмотрению», - сообщили в пресс-службе суда.

Всего потерпевшая отдала адвокату 46 тысяч рублей. Однако затем засомневалась и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В результате незаконная деятельность адвоката была вскрыта.

На суде мужчина свою вину признал в полном объёме. Он также возместил причинённый ущерб потерпевшей. С учётом этого суд назначил ему наказание в виде штрафа в 80 тысяч рублей.

- Полномочия адвоката были прекращены на основании решения органа управления адвокатского сообщества, - отметили в суде. 
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