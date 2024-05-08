В Улан-Удэ осуждённые женщины снимали стресс с помощью раскрашивания

Для женщин, отбывающих наказание в улан-удэнской колонии-поселении №3, провели арт-терапию «Раскрашивание готовых форм мандал». Занятие организовала начальник психологической лаборатории КП-3.- Участницы прошли занятие на снижение психологической напряжённости и выявление преобладающих эмоций через перенос в рисунки и цвета, - пояснили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.По словам психолога, раскрашивание мандал способствует снятию стресса и напряжения, творческому самовыражению, а также создаёт позитивное настроение.