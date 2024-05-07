На это у них ушёл всего месяц
Эта история произошла полгода назад, в начале ноября. Пёс по кличке Гриша едва не сгорел заживо при пожаре в доме. Он был на привязи и не мог спастись от огня.
В итоге Гриша выжил, но на боку у него осталась рана, которая никак не заживала. На помощь животному пришли в улан-удэнском фонде «Собака счастья». Его привезли в ветеринарную клинику, а вскоре пёсик перенёс первые две операции. Одну лапку, правда, пришлось ампутировать.
- Мышцы были настолько сильно обожжены, что она просто висела и мешала при ходьбе, причиняя боль, – рассказали тогда на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Вторая операция – пересадка кожи на открытую рану, опять же – после пожара. Гриша пока не сильно активен после медицинских манипуляций, но уже махал хвостиком врачам и немного погулял в стационаре клиники.
Аппетит у четвероногого улучшился. Ему нашли передержку. В начале апреля волонтёры опубликовали фото Гриши, который окончательно пришёл в себя и превратился в настоящего красавца. Ему начали искать любящих хозяев и новый дом.
И вот накануне в фонде поделились радостной новостью – отозвались люди, решившие забрать собаку себе.
- Честно, мы до конца не верили, что он быстро обретёт семью. Но звёзды так шикарно сложились для нашего мальчика. Прекрасная семья, ответственные люди, любовь с первого взгляда и заселение в новый дом – всему этому быть, – отметили зоозащитники. – Животные с особенностями не чувствуют, что с ними что-то не так – они так же рады вниманию, носятся, бегают, прыгают. Чаще всего люди обращают внимание на то, что у собаки нет лапы и т. д. Но в истории с Гришей всё получилось просто идеально.
Трёхлапый пёс задорно поскакал в новую жизнь. Волонтёры пожелали бывшему подопечному счастья, любви и навсегда забыть о старой боли.
В Улан-Удэ едва не сгоревшему заживо трёхлапому псу нашли хозяев
Общество, Фото:
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