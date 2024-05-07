В Улан-Удэ почтили память Героя России Виталия Сукуева

Мероприятие прошло в Республиканском многоуровневом колледже



7 мая в Республиканском многоуровневом колледже в Улан-Удэ почтили память Героя России Виталия Сукуева, погибшего в 2022 году в ходе спецоперации.



Программу подготовили студенты колледжа под кураторством преподавателей, а также тех, кто лично знал Виталия Сукуева. Почтить память Героя собрались студенты, представители «Боевого Братства», депутаты Улан-Удэнского горсовета, депутаты Народного Хурала и другие приглашённые.



- К сожалению, не знаком был с Виталием Владимировичем, а теперь узнал, какой многогранной личностью он был. Хочу пожелать нашим ребятам, которые сейчас находятся на СВО, чтобы все вернулись домой живыми, здоровыми и с победой. Поздравляю всех с наступающим праздником, с 9 мая! - сказал депутат горсовета Дмитрий Турченюк.



Организаторы крайне ответственно и творчески подошли к мероприятию. Они подготовили нарезки с сюжетов федеральных и местных телеканалов с участием Виталия Сукуева, рассказали обо всех этапах его жизни, включая военную карьеру, а также о его любящей семье.



- Одна из наших была одноклассницей Виталия Владимировича. Мы несли ответственность за каждое сказанное слово, перерыли весь интернет, прочитали очень много комментариев. В целом на подготовку ушло около двух месяцев, - поделилась преподаватель русского языка и литературы многоуровневого колледжа Дулма Сахияева.



Мероприятие длилось чуть больше часа.



Виталий Владимирович Сукуев родился 6 июня 1979 года в селе Нижний Бургалтай Джидинского района. В 1994 году окончил Нижнебургалтайскую среднюю общеобразовательную школу.



После школы поступил в аграрный колледж имени Ербанова в Улан-Удэ. Был призван на срочную службу, после окончания которой остался служить по контракту.



Вскоре поступил в Омский танковый инженерный институт. Окончил его в 2004 году по специальности «Техническое обеспечение подразделений и воинских частей».



Прошёл путь от командира взвода роты обслуживания, командира разведывательной роты, заместителя командира разведывательного батальона до командира десантно-штурмового полка.



Дважды был награждён орденом Мужества. Принимал участие в боевых действия на северном Кавказе, выезжал в Сирию.



За 25 лет военной службы Виталия Сукуева четыре раза представляли к званию Героя России, но каждый раз находились причины для отказа. В ноябре 2022 года Виталию Сукуеву указом президентом РФ присвоили звание Героя России посмертно.



Представители «Боевого Братства» так рассказывали об одном из его героических эпизодов:



- Февраль, утро. Подполковник Сукуев с семью бойцами попал в неравный бой против усиленного батальона, без огневой поддержки. Только в час ночи вышел из кольца с четырьмя тяжело раненными бойцами, уничтожив три танка, четыре БМП, один разведывательный беспилотный летательный аппарат и до взвода личного состава. Также в плен были взяты три человека, один из них в звании полковника.



В последний путь Виталия Сукуева проводили в октябре 2022 года. Похороны состоялись в Джидинском районе.



У Виталия Владимировича остались жена, дочь и двое сыновей, один из которых также посвятил себя военной службе.

