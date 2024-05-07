07 мая

06 мая

Популярное

В Улан-Удэ почтили память Героя России Виталия Сукуева

В Улан-Удэ почтили память Героя России Виталия Сукуева
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие прошло в Республиканском многоуровневом колледже

7 мая в Республиканском многоуровневом колледже в Улан-Удэ почтили память Героя России Виталия Сукуева, погибшего в 2022 году в ходе спецоперации.

Программу подготовили студенты колледжа под кураторством преподавателей, а также тех, кто лично знал Виталия Сукуева. Почтить память Героя собрались студенты, представители «Боевого Братства», депутаты Улан-Удэнского горсовета, депутаты Народного Хурала и другие приглашённые.

- К сожалению, не знаком был с Виталием Владимировичем, а теперь узнал, какой многогранной личностью он был. Хочу пожелать нашим ребятам, которые сейчас находятся на СВО, чтобы все вернулись домой живыми, здоровыми и с победой. Поздравляю всех с наступающим праздником, с 9 мая! - сказал депутат горсовета Дмитрий Турченюк.

Организаторы крайне ответственно и творчески подошли к мероприятию. Они подготовили нарезки с сюжетов федеральных и местных телеканалов с участием Виталия Сукуева, рассказали обо всех этапах его жизни, включая военную карьеру, а также о его любящей семье.

- Одна из наших была одноклассницей Виталия Владимировича. Мы несли ответственность за каждое сказанное слово, перерыли весь интернет, прочитали очень много комментариев. В целом на подготовку ушло около двух месяцев, - поделилась преподаватель русского языка и литературы многоуровневого колледжа Дулма Сахияева.

Мероприятие длилось чуть больше часа.

Виталий Владимирович Сукуев родился 6 июня 1979 года в селе Нижний Бургалтай Джидинского района. В 1994 году окончил Нижнебургалтайскую среднюю общеобразовательную школу.

После школы поступил в аграрный колледж имени Ербанова в Улан-Удэ. Был призван на срочную службу, после окончания которой остался служить по контракту.

Вскоре поступил в Омский танковый инженерный институт. Окончил его в 2004 году по специальности «Техническое обеспечение подразделений и воинских частей».

Прошёл путь от командира взвода роты обслуживания, командира разведывательной роты, заместителя командира разведывательного батальона до командира десантно-штурмового полка.

Дважды был награждён орденом Мужества. Принимал участие в боевых действия на северном Кавказе, выезжал в Сирию.

За 25 лет военной службы Виталия Сукуева четыре раза представляли к званию Героя России, но каждый раз находились причины для отказа. В ноябре 2022 года Виталию Сукуеву указом президентом РФ присвоили звание Героя России посмертно.

Представители «Боевого Братства» так рассказывали об одном из его героических эпизодов:

- Февраль, утро. Подполковник Сукуев с семью бойцами попал в неравный бой против усиленного батальона, без огневой поддержки. Только в час ночи вышел из кольца с четырьмя тяжело раненными бойцами, уничтожив три танка, четыре БМП, один разведывательный беспилотный летательный аппарат и до взвода личного состава. Также в плен были взяты три человека, один из них в звании полковника.

В последний путь Виталия Сукуева проводили в октябре 2022 года. Похороны состоялись в Джидинском районе.

У Виталия Владимировича остались жена, дочь и двое сыновей, один из которых также посвятил себя военной службе. 
Герой России военнослужащие Горсовет Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»
Росгвардейцы присоединились к акции «Бессмертный автополк»
Общество, 07.05.2024
Сотрудники ведомства размещают на автомобилях портреты участников Великой Отечественной войны
«Голливудский бурят» Стивен Сигал приехал на инаугурацию Путина
«Голливудский бурят» Стивен Сигал приехал на инаугурацию Путина
Общество, 07.05.2024
Он уже успел сфотографироваться с лидером российских буддистов
Жителей Муйского района Бурятии призвали избегать длительного пребывания на улице
Жителей Муйского района Бурятии призвали избегать длительного пребывания на улице
Общество, 07.05.2024
Людям посоветовали пользоваться защитными масками, респираторами, марлевыми повязками
Пенсионерка из Улан-Удэ отказалась от помилования Путиным
Пенсионерка из Улан-Удэ отказалась от помилования Путиным
Общество, 07.05.2024
Наталья Филонова не захотела выходить из колонии по амнистии
В пригородном селе Бурятии захламили речку и земли
В пригородном селе Бурятии захламили речку и земли
Общество, 07.05.2024
Сельхозучастки там заросли сорняками и утонули в отходах

В Бурятии собирают штрафы с безалаберных владельцев собак
В Бурятии собирают штрафы с безалаберных владельцев собак
Общество, 07.05.2024
Жители республики не регистрируют своих питомцев и отпускают их на самовыгул

Пассажиры улан-удэнского аэропорта стали чаще опаздывать
Пассажиры улан-удэнского аэропорта стали чаще опаздывать
Общество, 07.05.2024
В результате люди пропускают свои рейсы
Треть улан-удэнцев не работают по специальности
Треть улан-удэнцев не работают по специальности
Общество, 07.05.2024
Эксперты выяснили, кому из горожан пригодился полученный в вузе диплом
Вандалы глумятся над символом любви к Улан-Удэ
Вандалы глумятся над символом любви к Улан-Удэ
Общество, 07.05.2024
Арт-объект около Русдрама испоганили и изрисовали надписями

В Улан-Удэ запустили парящий кран-фонтан
В Улан-Удэ запустили парящий кран-фонтан
Общество, 07.05.2024
Он заработал в сквере «Серебряной воды»
В Бурятии закроют два железнодорожных переезда
В Бурятии закроют два железнодорожных переезда
Общество, 07.05.2024
Движение на одном из них ограничат на сутки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^