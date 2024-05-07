Там пообещали устранить всё недочёты
Жители баунтовского села Багдарин посетовали на состояние дороги на улице Ленина. Сельчане заявили в группе «Баунт-инфо. 24/7», что новый асфальт «везде плывёт» и уточнили, будут ли его приводить в порядок в рамках гарантийных обязательств.
В Минтрансе РБ пояснили: представители ГКУ «Бурятрегионавтодор» проинспектировали этот участок. К устранению недочётов приступят в июне. До конца мая обследуют все асфальтированные дороги местного значения.
- При выявлении дефектов запланируем ямочный ремонт со сроком исполнения до 31 октября, – заверил замглавы района по инфраструктуре Алексей Дашиев.
На улице в отдалённом селе Бурятии «поплыл» асфальт
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