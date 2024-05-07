Эксперты выяснили, кому из горожан пригодился полученный в вузе диплом
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и узнали, что почти половина (44%) жителей бурятской столицы работают по специальности, полученной в вузе. Ещё 22% улан-удэнцев заняты в смежных областях. В основном это наши земляки, зарабатывающие от 100 тысяч рублей в месяц (52% и 24% соответственно).
Треть (34%) респондентов, как выяснилось, трудятся вообще в другой сфере.
- Среди представителей распространённых профессиональных групп тех, чья работа соответствует полученному образованию, больше всего среди врачей, юристов и бухгалтеров, – рассказали в SuperJob.
Треть улан-удэнцев не работают по специальности
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он пройдёт в составе колонны участников СВО
Эксперты выяснили, кому из горожан пригодился полученный в вузе диплом
Арт-объект около Русдрама испоганили и изрисовали надписями
На это у волонтёров ушёл всего месяц
Он заработал в сквере «Серебряной воды»
Движение на одном из них ограничат на сутки
Нарушителям выпишут штрафы
Улан-Удэ вовсю готовят ко Дню Победы
Андрею Хабдаеву было 70 лет
За сутки она прибавилась на 5 сантиметров
С 6 по 12 мая в республике проходит неделя сохранения здоровья лёгких
Гусь-гуменник населяет тундру и тайгу Евразии от Гренландии до Дальнего Востока
После состоится торжественный митинг
Там пообещали устранить всё недочёты
Чтобы получить её, бойцу пришлось дойти до уполномоченного