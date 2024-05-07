Треть улан-удэнцев не работают по специальности

Эксперты выяснили, кому из горожан пригодился полученный в вузе диплом



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и узнали, что почти половина (44%) жителей бурятской столицы работают по специальности, полученной в вузе. Ещё 22% улан-удэнцев заняты в смежных областях. В основном это наши земляки, зарабатывающие от 100 тысяч рублей в месяц (52% и 24% соответственно).



Треть (34%) респондентов, как выяснилось, трудятся вообще в другой сфере.



- Среди представителей распространённых профессиональных групп тех, чья работа соответствует полученному образованию, больше всего среди врачей, юристов и бухгалтеров, – рассказали в SuperJob.