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Треть улан-удэнцев не работают по специальности

Треть улан-удэнцев не работают по специальности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Эксперты выяснили, кому из горожан пригодился полученный в вузе диплом

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и узнали, что почти половина (44%) жителей бурятской столицы работают по специальности, полученной в вузе. Ещё 22% улан-удэнцев заняты в смежных областях. В основном это наши земляки, зарабатывающие от 100 тысяч рублей в месяц (52% и 24% соответственно).

Треть (34%) респондентов, как выяснилось, трудятся вообще в другой сфере.

- Среди представителей распространённых профессиональных групп тех, чья работа соответствует полученному образованию, больше всего среди врачей, юристов и бухгалтеров, – рассказали в SuperJob.
работа образование

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