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Врачи Бурятии рассказали об опасности бронхиальной астмы

Врачи Бурятии рассказали об опасности бронхиальной астмы
Общество,  Фото:БСМП
С 6 по 12 мая в Бурятии проходит неделя сохранения здоровья лёгких в честь Всемирного дня по борьбе с астмой, отмечающегося 7 мая. Врач-терапевт республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова Галина Каркунова рассказала о признаках заболевания и его профилактике

Бронхиальная астма (БА) — это неинфекционное заболевание, характерным проявлением которого является хроническое воспаление дыхательных путей и респираторные симптомы, которые отличаются по времени и интенсивности и проявляются вместе с вариабельной обструкцией (т.е. непроходимостью) дыхательных путей.

По оценкам ВОЗ, сегодня БА болеет примерно 235 млн человек, а к 2025 году прогнозируется увеличение до 400 млн человек в мире.

На появление и развитие бронхиальной астмой влияет ряд причин. На развитие заболевания зачастую влияют распространённые аллергены: пыль, шерсть животных, бытовая химия, к наиболее изученным аллергенам, вызывающим бронхиальную астму, относятся клещи домашней пыли. Они соседствуют с нами в матрасах, подушках, мягких игрушках, постельном белье. Исследования показали, что воздействие пылевых клещей в раннем детстве является важным фактором развития астмы: у 16 из 17 детей с астмой выявлена аллергия на них. Кроме того, чем выше был уровень заражения пылевыми клещами у детей в возрасте одного года, тем раньше происходит первый астматический приступ.

Помимо этого, одним из фактором развития заболевания выступает производственная среда, в которой работает человек. Существует множество веществ, которые приводят к развитию профессиональной астмы. Среди них: альдегиды, изоцианаты, металлы, зерновая и мучная пыль, флюсы, формальдегид, аллергены животных, смолы и древесная пыль, клеи и друге вещества. Подвержены развитию бронхиальной астмы чаще других животноводы, работники пищевой и химической отрасли, представители строительных специальностей, работники деревообрабатывающих производств.

Также выделяют генетическую предрасположенность к развитию бронхиальной астмы.

Признаки бронхиальной астмы изменчивы по тяжести, частоте появления и зависят от контакта с различными аллергенами и другими триггерными факторами. Чаще всего симптомы беспокоят в ночное время или в ранние утренние часы, а также после физических нагрузок (даже умеренных, например, подъем по лестнице).

Врач рекомендует обратить внимание на такие симптомы как кашель и тяжесть в груди, одышка, особенно после умеренной физической нагрузки, свистящее дыхание, сухой кашель. В таком случае требуется консультация врача-терапевта. Во время осмотра врач уточнит, есть ли у человека другие заболевания органов дыхания, была ли астма или аллергия у родителей, спросит о симптомах: как и когда они появляются, мешают ли спать.

Также он послушает дыхание, проведёт тесты на функцию лёгких: спирометрию и пикфлоуметрию. В ходе процедуры человека попросят сделать глубокий вдох и выдохнуть в специальный прибор, который покажет объём воздуха и скорость, с которой человек его выдыхает. Для уточнения причины и формы развития болезни и коррекции терапии необходима консультация аллерголога. В последующем пациенты могут наблюдаться как у аллерголога, так и у врача-пульмонолога.

Могут потребоваться и другие исследования, например, клинический анализ крови и тесты на аллергию, чтобы проверить чувствительность к вероятным раздражителям, а также рентген грудной клетки или пазух носа.

- Сегодня бронхиальная астма это не приговор, её можно лечить и контролировать симптомы. Но всё же лучшее лечение это профилактика. Вкратце важно не забывать о прогулках на открытом воздухе, гигиене спального места, гипоаллергенной косметике и средствах бытовой химии, а также об отказе от курения. Как активное, так и пассивное курение влечёт за собой более тяжёлое течение болезни и негативный ответ организма на лекарственные препараты. Именно поэтому избавиться от пагубной привычки нужно обязательно, - пояснила терапевт БСМП.


БСМП Бурятия профилактика здравоохранение

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