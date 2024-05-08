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На Бурятию в День Победы обрушится непогода

На Бурятию в День Победы обрушится непогода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике пообещали дожди, мокрый снег и сильный ветер

Синоптики предупредили о скором ухудшении погоды в республике. Как сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на Бурятский гидрометцентр, в четверг, 9-го и в пятницу, 10-го мая, в РБ ожидается усиление ветра – его порывы будут достигать 15-22 метров в секунду. Кроме того, на Бурятию обрушатся дожди и мокрый снег.

Ночью 9 мая по республике – от +3 до +8, местами – от -2 до -7 градусов. Днём – от +14 до +19, кое-где – лишь от +6 до +11. В большинстве районов пройдёт умеренный дождь, в горах – с мокрым снегом.

В пятницу, 10 мая, ночная температура будет колебаться от 0 до +5, где-то – от -1 до -6, дневная – от +10 до +15 и местами – от +4 до +9. Осадки продолжатся.

В субботу, 11 мая, в Бурятии преимущественно без осадков. Ночью похолодает до -3, на севере – до -7. В дневное время воздух прогреется до +15, +20, в отдельных районах – до +25, по Прибайкалью и на севере – до +9, +14 градусов.

В непогоду жителей РБ призывают соблюдать меры безопасности, воздержаться от выходов на туристические и горные маршруты и по возможности отказаться от дальних поездок.
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