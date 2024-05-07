Военнослужащий из Бурятии примет участие в параде на Красной площади

Общество, Фото: опубликовано в "Курумкан-инфо.24/7"

Он пройдёт в составе колонны участников СВО



Военнослужащий из Бурятии Амгалан Батуев примет участие в главном военном параде, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве. Он пройдёт в колонне «Участники СВО», сообщает «Курумкан-инфо.24/7»



Амгалан Батуев уроженец села Арзгун Курумканского района. Награждён орденом Мужества, медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», «За укрепление боевого содружества».



Участник военной операции в Сирии, а также спецоперации на Украине.



Кроме того, он серебряный призёр чемпионата Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою.



Ранее ТАСС сообщал, что участники СВО, отобранные для участия в параде, с весны тренируются в одной из воинский частей Подмосковья. В строю расчёта пройдут офицеры и солдаты, прибывшие на парад Победы с линии боевого столкновения.

