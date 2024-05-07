В Бурятии утвердили программу по строительству причальной инфраструктуры

Коммерческая фирма планирует инвестировать в строительство четырёх круизных судов 8 млрд рублей
В Бурятии утвердили региональную программу «Развитие причальной инфраструктуры в акватории озера Байкал до 2035 года». Соответствующее постановление 3 мая подписал глава республики Алексей Цыденов.
Координатором реализации программы определили минтранс Бурятии. Основной целью программы указано строительство (реконструкция) причальной инфраструктуры для развития круизного и пассажирского судоходства на Байкале.
В программу (на период 2024-2035 годы) предлагается включить следующие мероприятия:
- проведение обследований причальных сооружений, расположенных в акватории озера Байкал, рек Турка, Селенга и Баргузин, для выявления состава и объёмов работ для приведения в нормативное состояние;
- строительство и реконструкция причальных сооружений, расположенных в акватории озера Байкал, рек Турка, Селенга и Баргузин, в том числе устройство волнорезов, оборудование пунктами приёма и переработки нефтесодержащих и иных сточных вод с водного транспорта, пунктами приёма мусора;
- оборудование причальных сооружений зарядными комплексами, топливозаправочными станциями и т.д.;
- проведение дноуглубительных работ на озере Байкал, по руслам рек Турка, Баргузин и Селенга;
- приобретение двух экологических судов для сбора подсланевых вод в акватории озера Байкал.
В программе указано, что «в связи с высокой дотационностью республиканского бюджета выполнение вышеуказанных мероприятий силами Республики Бурятия не представляется возможным». Таким образом для решения данных проблемных вопросов требуется привлечение федеральных средств.
Также здесь сообщается, что компанией ООО «Водоходъ» прорабатывается возможность организации круизного сообщения на Байкале с использованием судов на электрической тяге с посещением населённых пунктов Северобайкальск, мыс Котельниковский, Монахово, Усть-Баргузин, Турка, Танхой.
«Компания инвестирует на постройку четырёх круизных судов 8 миллиардов рублей. Сборку судов (установку аккумуляторов) планируется осуществить в 2024 году на территории Республики Бурятия, в связи с чем компания обратилась в Правительство Республики Бурятия с просьбой об оказании содействия», - говорится в документе.
Для организации заходов круизных судов в населённые пункты и зарядки аккумуляторных батарей электросудов компании «Водоходъ» требуется создание причальной инфраструктуры с глубинами не менее 2,7 метра и зарядной инфраструктуры мощностью не менее 300 кВт.
«Также АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» в 2023 году завершает строительство катамаранов на 148 мест для осуществления регулярных перевозок по озеру Байкал и для использования в туристических целях», - отмечается в региональной программе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин поддержал обновление инфраструктуры на Байкале.
В Бурятии утвердили программу по строительству причальной инфраструктуры
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