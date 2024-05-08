В мае состоится всероссийский Байкальский антинаркотический форум

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Его посетят ведущие специалисты в сфере профилактики наркомании



II всероссийский Байкальский антинаркотический форум пройдёт с 13 по 15 мая в доме молодёжи в Иркутске. Мероприятие посетят специалисты из 55 регионов страны, которые обсудят эффективные и инновационные формы профилактики наркомании и других социально-негативных явлений среди молодёжи.



В рамках форума будут организованы пленарное заседание, совещание аппаратов антинаркотических комиссий субъектов Российской Федерации и подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России, панельные дискуссии, мастер-классы, презентационные обменные площадки опытом, деловые игры по направлению сокращения спроса на наркотики в молодёжной среде.



Итогом проведения форума станет электронный сборник. В него войдут статьи об эффективных методиках, проектах, лучших практиках в сфере профилактики наркомании и других социально-негативных явлений, реализуемых на территории регионов, деятельности антинаркотических комиссий, общественных движений, некоммерческих организаций, антинаркотического добровольческого (волонтёрского) движения и другое.



Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, первый раз форум прошёл в мае 2019 года. Его посетили 120 ведущих специалистов в сфере профилактики наркомании, комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей из 50 субъектов Российской Федерации. По итогам форума сформирована единая межрегиональная электронная библиотека по профилактике наркомании.



Возрастное ограничение: 18+.

