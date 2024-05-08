Тудуп Батуев имеет экономическое образование
Назначен новый директор цирка Бурятии. Им стал Тудуп Батуев, ранее занимавший должность заместителя директора цирка по развитию.
7 мая на репетиционной базе государственного цирка Бурятии, в спортивном комплексе «Сагаан Морин», заместитель министра культуры Бурятии Владимир Будацыренов представил коллективу нового руководителя.
Тудуп Батуев окончил ВСГТУ по специальностям «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» и «Государственное и муниципальное управление», а также ГОУ Ярославской области «Институт развития образования» по специальности «Социальный педагог психолог семейного профиля».
- Кроме того, прошёл курсы повышения квалификации в Бурятской сельхозакадемии, в учебно-методическом центре по ГО ЧС Республики Бурятия, в Байкальском государственном университете, в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ и Федеральном институте промышленной собственности, - рассказали в пресс-службе цирка.
В цирк Бурятии пришёл в июне 2023 года. До этого работал заместителем директора Республиканского центра народного творчества.
- Наш цирк - это не просто учреждение культуры, это по сути культурный бренд Бурятии. Планка задана высокая, и ответственность соответствующая. У Тудупа Батомункуевича есть опыт работы в учреждениях культуры, знания, знает бюджетную сферу, экономику. Теперь нужно дальнейшее развитие, при этом сохраняя традиции циркового искусства, претворяя в жизнь новые креативные идеи, и, конечно же, быть интересным любимому зрителю. Желаю успехов в работе! - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Прежним директором цирка была Наталья Борисова, она занимала эту должность с 2015 года.
- Сегодня цирк Бурятии – один из успешных учреждений культуры Бурятии, у которого своя история, имя и перспективы. Коллектив много гастролирует, постоянно развивается, налаживает контакты с коллегами из других регионов России и зарубежья, - заключили в цирке.
В цирке Бурятии сменился директор
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