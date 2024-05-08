Лесники Бурятии вывезли на полигон 10 тонн мусора

Мусор собрали в лесу
Сотрудники Кабанского лесхоза и лесничества ликвидировали свалку в лесу вблизи станции «Посольская». Было собрано около 10 тонн твёрдых коммунальных отходов, среди них была пластиковая и полиэтиленовая упаковка, стекло, жестяная упаковка, мебель, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Мусор вывезли на полигон ТБО посёлка Селенгинск.
- Мы стараемся сохранить природу не только ради себя, но и ради будущего наших детей. Будущее поколение должно быть эко ориентированным, поэтому с самого детства стоит учить детей любить и беречь природу, - поделились лесники.
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Мусор собрали в лесу
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