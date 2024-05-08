Ещё одна авиакомпания запустит рейсы Улан-Удэ – Красноярск

Рейсы будут выполняться два раза в неделю



Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») со 2 июня приступит к выполнению рейсов Красноярск – Улан-Удэ. Самолёты будут летать два раза в неделю – по средам и воскресеньям.



«Россия» на воздушной линии будет эксплуатировать самолёты Суперджет 100, пассажировместимость которых 100 человек.



- Новая полётная программа «России» удобна для жителей Бурятии. Рейсы в Красноярск открывают возможности для продолжения путешествия в другие регионы страны и за рубеж. Пассажиры могут спланировать перелёт стыковочными рейсами в Москву, Санкт-Петербург или Сочи, а также во многие другие города, - подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.



Сейчас полёты по маршруту Улан-Удэ – Красноярск выполняет авиакомпания «Аврора».

