Также будут проведены соревнования по бурятской спортивной игре
11 мая в Москве, на территории международной выставки-форума «Россия» (возрастное ограничение: 0+), на площадке «Спортивная Россия» за павильоном №61 впервые пройдут соревнования по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган» («Сээр хухалха»). Также здесь состоится турнир по бурятской спортивной игре «Талаан тобшо наадан» и мастер-классы по бурятской игре «Шагай наадан».
Программа турнира
10:00-11:00 - Регистрация участников «Һээр шаалган», Отбор костей. Регистрация участников бурятской спортивной игры «Талаан тобшо наадан».
11.00-15.00 – Отборочные состязания по «Һээр шаалган».
11.00-19.00 - Турнир по бурятской спортивной игре «Талаан тобшо наадан». Мастер-классы.
15.00-15.30 – Торжественное открытие соревнований. Шоу костоломов-хранителей традиций.
15.30-19.00 – Абсолютное первенство по «Һээр шаалган».
19.00-20.00 – Церемония награждения. Закрытие соревнований.
Возрастное ограничение: 6+.
На ВДНХ состоится турнир по разбиванию хребтовой кости
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