В Бурятии закроют два железнодорожных переезда

Движение на одном из них ограничат на сутки
На железнодорожном переезде в кабанском селе Нюки (5549-ый км ВСЖД) стартуют ремонтные работы. Из-за этого там на сутки – с 19:00 7-го до 19:00 8-го мая – ограничат движение автомобилей
Автомобилистам придётся следовать через ближайший переезд в посёлке Селенгинск (5559-ый километр). Ещё на одном – «Лесобаза» – в селе Ильинка Прибайкальского района ремонт стартует в среду, 8 мая. Его закроют с 01:00 до 18:00 по местному времени.
Автомобилистам придётся ехать только по одной полосе. Их призвали с пониманием отнестись к работам и учитывать это при планировании поездок.
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Движение на одном из них ограничат на сутки
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