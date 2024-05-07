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В Бурятии закроют два железнодорожных переезда

В Бурятии закроют два железнодорожных переезда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Движение на одном из них ограничат на сутки

На железнодорожном переезде в кабанском селе Нюки (5549-ый км ВСЖД) стартуют ремонтные работы. Из-за этого там на сутки – с 19:00 7-го до 19:00 8-го мая –  ограничат движение автомобилей

Автомобилистам придётся следовать через ближайший переезд в посёлке Селенгинск (5559-ый километр). Ещё на одном – «Лесобаза» – в селе Ильинка Прибайкальского района ремонт стартует в среду, 8 мая. Его закроют с 01:00 до 18:00 по местному времени.

Автомобилистам придётся ехать только по одной полосе. Их призвали с пониманием отнестись к работам и учитывать это при планировании поездок.


железная дорога автомобили транспорт

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