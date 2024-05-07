Он обворовывал своих односельчан
Житель Хоринского района предстал перед судом за кражи, в том числе – с незаконным проникновением в жильё. Против него возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.
Как выяснилось, мужчина обворовывал своих же односельчан. Он недавно освободился из колонии и пошёл на кражи, имея непогашенные судимости за тяжкие преступления «корыстной направленности» и находясь под административным надзором.
В итоге злоумышленника признали виновным. Несмотря на то, что сельчанин признал свою вину и возместил ущерб, ему дали реальный срок – шесть с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор пока не вступил в законную силу.
Жителю Бурятии дали шесть лет особого режима за кражи
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для его тушения пустили встречный пал
На Элеваторе с рельсов сошёл вагон
На мужчине загорелась одежда
Дачников эвакуировали
Проводится проливка и разбор конструкций
Перехода огня на посёлок удалось избежать
Был объявлен срочный сбор добровольцев
Там вспыхнула позная
Пострадавшую установят и опросят
Работает расчёт пожарно-спасательной части № 40
Ему придётся раскошелиться на 4 тысячи рублей
Эвакуировался 51 человек
Она потратила 11 тысяч с украденной карты
Мужчина скрылся под водой спустя две минуты
К ним привела неосторожность с огнём