Жителю Бурятии дали шесть лет особого режима за кражи

Он обворовывал своих односельчан



Житель Хоринского района предстал перед судом за кражи, в том числе – с незаконным проникновением в жильё. Против него возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.



Как выяснилось, мужчина обворовывал своих же односельчан. Он недавно освободился из колонии и пошёл на кражи, имея непогашенные судимости за тяжкие преступления «корыстной направленности» и находясь под административным надзором.



В итоге злоумышленника признали виновным. Несмотря на то, что сельчанин признал свою вину и возместил ущерб, ему дали реальный срок – шесть с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор пока не вступил в законную силу.