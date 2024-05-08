Учёные Бурятии разработали продукты специального назначения

Они подойдут для питания военных



7 мая в Улан-Удэ учёные Бурятской государственной сельскохозяйственной академии презентовали функциональные продукты питания для участников специальной военной операции. Команда преподавателей агрономического и технологического факультетов под руководством старшего преподавателя кафедры «Ландшафтный дизайн и экология» Натальи Васильевой разработала проект линейки продуктов специального назначения адаптогенного, энергетического и общеукрепляющего действия.



— Мы в течение четырёх месяцев проводили разработки и на сегодняшний получены два вида: борсо (говядина сушёная) и кисель витаминизированный смородиновый. Благодаря тому, что всё сырье для продукции выращено на территории Байкальского региона, продукция сохраняет все свои питательные свойства, — рассказала Наталья Васильева.



Борсо производится из говядины высшего качества и проходит путь от обвалки мяса, жиловки, бланшировки и сушки до конечного продукта, из которого очень просто и быстро можно получить вкусный и питательный суп, добавив кипяток, что особенно ценно в полевых условиях, к тому же борсо не требует особых условий хранения и сохраняет свои качества шесть месяцев.



Уникальностью киселя является то, что сырьём для него служат ягоды смородины сорта «Академическая» бурятской селекции с высоким содержанием биологически активных веществ, витамина С, всех показателей витаминов группы А, В, Е, а также калия и магния.



— Продукция прошла оценку качества и безопасности в испытательных лабораториях, и в ближайшее время планируется отправка первой партии продуктов, — отмечает начальник центра коммерциализации научных разработок Маргарита Сордонова.



