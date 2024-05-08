В Бурятии семейная пара отпраздновала 50-летие совместной жизни









Виктор Иннокентьевич и Татьяна Демьяновна Гаськовы отметили 50-летие совместной жизни. Юбиляров поздравил глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин.- Жить душа в душу им удаётся благодаря тому, что они всегда делят радости и горести пополам, вместе решают все вопросы, не держат зла в душе, отходчивы и быстро сглаживают сложные ситуации, - написал Михаил Мишурин в своём Telegram-канале.Судьба свела их в селе Уро. Виктор Иннокентьевич работал трактористом в Сельпо, Татьяна Демьяновна в школе шеф поваром. Супруги Гаськовы воспитали троих детей: сына и двух дочерей, которые подарили им восемь внуков и двух правнуков.Михаил Мишурин поздравил юбиляров с праздником, адресовал тёплые слова благодарности и наилучшие пожелания, а также вручил подарок и цветы.