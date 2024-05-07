«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Сухэ-Батора
4 мая в центре Улан-Батора, на площади Сухэ-Батора открылась выставка «Монгол гэр» («Монгольская юрта»). В рамках выставки перед статуей Чингисхана размещены юрты монгольских аймаков с целью популяризации национальной культуры и демонстрации её горожанам и туристам.
Посетители выставки могут ознакомиться с особенностями и историей монгольской юрты, а также с культурным наследием Монголии и её аймаков.
Выставка продлится восемь дней.
Возрастное ограничение: 0+.
В Монголии проходит выставка юрт
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Сухэ-Батора
Проведены мероприятия по локализации очага заболевания
Сотрудники ведомства размещают на автомобилях портреты участников Великой Отечественной войны
Площадь Советов перекроют рано утром
Мероприятие прошло в Республиканском многоуровневом колледже
Он уже успел сфотографироваться с лидером российских буддистов
Людям посоветовали пользоваться защитными масками, респираторами, марлевыми повязками
Наталья Филонова не захотела выходить из колонии по амнистии
Сельхозучастки там заросли сорняками и утонули в отходах
Жители республики не регистрируют своих питомцев и отпускают их на самовыгул
Работы проводились в селе Троицкое
В результате люди пропускают свои рейсы
Он пройдёт в составе колонны участников СВО
Эксперты выяснили, кому из горожан пригодился полученный в вузе диплом
Арт-объект около Русдрама испоганили и изрисовали надписями