В Монголии проходит выставка юрт

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Сухэ-Батора



4 мая в центре Улан-Батора, на площади Сухэ-Батора открылась выставка «Монгол гэр» («Монгольская юрта»). В рамках выставки перед статуей Чингисхана размещены юрты монгольских аймаков с целью популяризации национальной культуры и демонстрации её горожанам и туристам.



Посетители выставки могут ознакомиться с особенностями и историей монгольской юрты, а также с культурным наследием Монголии и её аймаков.



Выставка продлится восемь дней.



Возрастное ограничение: 0+.

