Жителей райцентра в Бурятии одолели «мусорные» собаки

Они постоянно роются в баках с отходами



Жители джидинского села Петропавловка жалуются на псов, облюбовавших контейнерную площадку на улице Свердлова. По словам местных, на мусорных баках нет крышек, хотя их обещали сделать. В итоге ёмкости для отходов оккупировали собаки.



- Постоянно находятся в этих баках. Подойти и выбросить мусор опасно. Мимо ходят дети в школу! Почему этот вопрос не решили сразу? – возмущаются сельчане в группе «Джида-инфо 24/7».



В администрации Петропавловки сообщили, что работа продолжается. «В самое ближайшее время планируем оборудовать крышками 100% контейнеров», – заверили власти.



