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Жителей райцентра в Бурятии одолели «мусорные» собаки

Жителей райцентра в Бурятии одолели «мусорные» собаки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они постоянно роются в баках с отходами

Жители джидинского села Петропавловка жалуются на псов, облюбовавших контейнерную площадку на улице Свердлова. По словам местных, на мусорных баках нет крышек, хотя их обещали сделать. В итоге ёмкости для отходов оккупировали собаки.

- Постоянно находятся в этих баках. Подойти и выбросить мусор опасно. Мимо ходят дети в школу! Почему этот вопрос не решили сразу? – возмущаются сельчане в группе «Джида-инфо 24/7».

В администрации Петропавловки сообщили, что работа продолжается. «В самое ближайшее время планируем оборудовать крышками 100% контейнеров», – заверили власти.

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