Активисты установят памятник
В Баунтовском районе Бурятии совет ветеранов села Романовка и волонтёрское объединение «Серебро Витима» прибрались на 20 местах захоронений участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации сельского поселения «Витимское».
Во время уборки пенсионеры обнаружили заброшенную могилу участника войны. За ней долгое время никто не ухаживает.
Активисты решили установить на этой могиле памятник и оградку.
- Память о Великой Отечественной войне мы обязаны сохранить, а об её участниках свято хранить и беречь! – подчеркнули в сельской администрации.
В Бурятии приведут в порядок заброшенную могилу участника войны
Общество, Фото:
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