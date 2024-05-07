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В Бурятии приведут в порядок заброшенную могилу участника войны

В Бурятии приведут в порядок заброшенную могилу участника войны
Общество,  Фото:предоставлено администрацией села
Активисты установят памятник

В Баунтовском районе Бурятии совет ветеранов села Романовка и волонтёрское объединение «Серебро Витима» прибрались на 20 местах захоронений участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации сельского поселения «Витимское».



Во время уборки пенсионеры обнаружили заброшенную могилу участника войны. За ней долгое время никто не ухаживает.

Активисты решили установить на этой могиле памятник и оградку.

- Память о Великой Отечественной войне мы обязаны сохранить, а об её участниках свято хранить и беречь! – подчеркнули в сельской администрации.


кладбище

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