В Бурятии жителей северного посёлка напугало огромное зарево от пожара

В Муйском районе Бурятии продолжают полыхать леса. Один пожар накануне охватил площадь в 70 гектаров. Для его локализации запустили встречный пал и из-за этого возникло огромное зарево, не на шутку перепугавшее многих местных жителей. Ситуацию разъяснил глава муниципального образования Владимир Дашиев. Он попросил людей не паниковать.
- Был пущен встречный пал. Это такой метод тушения пожара. Выглядит, конечно, впечатляюще, но большое пламя уже спало, – цитирует Дашиева «Муя-инфо 24/7».
Он добавил, что именно на это возгорание перебросят основные силы и средства. «7 мая ожидаем усиление в виде дополнительной авиапожарной службы. Надеемся, что победим пожар совместными усилиями», – отметил глава района.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером локализовали пожар, угрожавший посёлку Таксимо.