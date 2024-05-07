В Улан-Удэ менеджер банка спасли клиентку от потери 4 млн

Женщина едва не перевела все сбережения мошенникам
Врио начальника управления МВД России по Улан-Удэ Григорий Смирнов поблагодарил менеджера банка Алину Дегтяреву. Она вовремя распознала обман и помогла клиентке сохранить сбережения. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.
В конце апреля в офис банка обратилась 53-летняя горожанка с просьбой срочно выдать хранящиеся на её счетах 4 миллиона рублей.
Менеджер банка заметила волнение женщины и поняла, что её, вероятно, обманывают мошенники. Она пояснила клиентке, что для выдачи столь крупной суммы необходимо время, а сама в это время обратилась в полицию.
Прибывшие в банк полицейские в доверительной беседе с женщине выяснили, что она действительно находится под влиянием мошенников. Улан-удэнка рассказала, что утром ей поступило сообщение от «бывшего начальника», который заявил о проверке, проводимой сотрудниками ФСБ по факту утечки персональных данных.
Далее по сценарию с ней связались лжесотрудники ФСБ. Они убедили женщину, что мошенники получили доступ к её банковским счетам и скоро похитят сбережения, чтобы перевести их на финансирование иностранных террористов. Владелица счетов же будет привлечена к уголовной ответственности за поддержку запрещённых организаций, так как средства будут переведены от ее имени. Но есть и выход, продолжили мошенники, - это перевод средств на «безопасные счета».
Женщина отправилась в банк, чтобы снять деньги и выполнить переводы. К счастью, благодаря бдительности клиент-менеджера 4 миллиона рублей не достались мошенникам.
Григорий Смирнов выразил искренние слова признательности за активную гражданскую позицию и профессионализм сотрудникам подразделения банка.
Подобные случаи, когда ответственные работники банка уберегают своих клиентов, в Улан-Удэ не редкость. Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце апреля врио начальника управления МВД России по Улан-Удэ Григорий Смирнов вручил благодарность менеджеру банка Дариме Бэликтуевой, которая заподозрила неладное при оформлении кредита пенсионерке.
Чуть ранее полицейские поблагодарили бдительных менеджера и специалиста службы безопасности банка.
В Улан-Удэ менеджер банка спасли клиентку от потери 4 млн
Происшествия, Фото:
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