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В Бурятии жителей района попросили не паниковать из-за лесного пожара

В Бурятии жителей района попросили не паниковать из-за лесного пожара
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Его тушат более 80 человек

Днём 7 мая в Кижингинском районе разбушевался лесной пожар. Он вспыхнул около Новокижингинска. Площадь возгорания – 0,5 гектара, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

К пожару привела неосторожность с огнём. Угрозы населённому пункту нет.

- На место оперативно направлены специалисты Кижингинского, Хоринского и Хандагатайского лесхозов, а также сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов, – пояснил начальник отдела охраны и защиты лесов РАЛХ Пётр Будунов.

Пожар тушат 85 человек, включая 30 пожарных-десантников, 35 сотрудников лесной охраны и 20 привлечённых. Задействованы два трактора и бульдозер. «Ситуация под контролем. Просим сохранять спокойствие», – добавил Будунов.
лесные пожары Лес РАЛХ

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