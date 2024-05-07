В Бурятии жителей района попросили не паниковать из-за лесного пожара

Его тушат более 80 человек
Днём 7 мая в Кижингинском районе разбушевался лесной пожар. Он вспыхнул около Новокижингинска. Площадь возгорания – 0,5 гектара, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).
К пожару привела неосторожность с огнём. Угрозы населённому пункту нет.
- На место оперативно направлены специалисты Кижингинского, Хоринского и Хандагатайского лесхозов, а также сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов, – пояснил начальник отдела охраны и защиты лесов РАЛХ Пётр Будунов.
Пожар тушат 85 человек, включая 30 пожарных-десантников, 35 сотрудников лесной охраны и 20 привлечённых. Задействованы два трактора и бульдозер. «Ситуация под контролем. Просим сохранять спокойствие», – добавил Будунов.
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Происшествия, Фото:
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