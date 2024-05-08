В Иволгинском районе Бурятии вновь проедут веломарафон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования проведут в окрестностях Тапхара



19 мая в Бурятии проведут чемпионат и первенство республики по маунтинбайку «Тапхарский веломарафон» в дисциплине «кросс-кантри». Гонка проводится в девятый раз в Иволгинском районе, в окрестностях Шаманских гор, на плато Тапхар.



Соревнования состоятся в категориях: юниоры (мальчики 14-17 лет), мужчины (18-39 лет), ветераны-мужчины (40 лет и старше), девушки и женщины всех возрастов, любители. Старт гонки будет дан в 12:00.



Возрастное ограничение: 0+.



