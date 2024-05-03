В Бурятии рассказали, что происходит с ценами на стройматериалы

Цены показали разнонаправленное движение



Госэкспертиза Бурятии представила обзор динамики цен на стройматериалы на начало строительного сезона в республике. По данным отдела ценообразования и сметного нормирования, за три последних месяца (февраль-апрель) этого года цены на стройматериалы показали разнонаправленное движение – поднимались, опускались, стояли на месте.



Отмечается, что «даже в такое нестабильное время в вопросе рыночных цен некоторые строительные материалы показали завидную устойчивость». Так, на рынке Бурятии за три месяца не менялись цены на некоторые виды металлопроката, а некоторые позиции даже подешевели до 5 %. При этом по России за прошедший месяц цены на эту группу выросли от 0,1 % до 1,0 %. Похоже, что и на нашем рынке повышение цен на металлопрокат не за горами, сделали вывод эксперты.



Сохранилась цена на асфальтобетонную смесь, хотя в среднем по России она подросла за месяц на 4 %. То же самое происходит с доской обрезной – в Бурятии цена сохранилась на прежнем уровне, хотя по России наблюдается рост на 2 %.



Кстати, есть ещё несколько товарных позиций из контролируемого списка, где цены за три месяца стали ниже. Это не только некоторые виды металлопроката, но и гидроизоляция ТехноэластМост, пароизоляция Изоспан В.



Незначительное повышение цен (от 0,1 % до 2 %) произошло в нескольких категориях строительных материалов. Это Тимлюйский цемент, битум нефтяной, блоки оконные из пиливинилхлоридных профилей, пенополистирол, трубы для систем водоснабжения и канализации.



- Цены выросли более ощутимо на цемент от СМИТ (8 %), шифер волнистый (9 %), бетон тяжелый (7 %), блоки автоклавного газобетона (6 %), бетонные фундаментные блоки (4 %), на светотехнику (6-11 %), фанеру (7 %), рубероид кровельный (7 %), радиаторы алюминиевые (3 %), - отмечается в обзоре Гоэкспертизы Бурятии.



Как и ожидалось, после осенне-зимнего сезона снижения цен вернулись «в исходное состояние», а то и стали дороже, отделочные материалы. Так, линолеум подорожал на 33 %, краска влагостойкая – на 14 %, плитка настенная и напольная – на 6-9 %. Также поднялись в цене железобетонные плиты на 16 %, листовой металлопрокат и профлист на 13 %.



Серьёзный рост показали щебень и песок – эти строительные материалы подорожали на 20 %. А самый большой скачок цены продемонстрировал утеплитель минераловатный производства ООО «ТехноНиколь» - на 60 %.



Наблюдая динамику изменения рыночных цен, можно сделать вывод, что текущие показатели стоимости стройматериалов - не потолок, и конец 2024 года ещё преподнесет много сюрпризов.

