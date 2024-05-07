В Улан-Удэ мальчик на самокате влетел в микроавтобус

Ребёнка останавливают медики



В Улан-Удэ вблизи остановки «Республиканский бизнес-инкубатор» в ДТП попал мальчик, ехавший на самокате.



Как очевидцы рассказали «Байкал-Daily», пересекая проезжую часть, ребёнок не спешился и на самокате врезался в микроавтобус «Фиат».



Сейчас ребёнка осматривают медики.



На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.





