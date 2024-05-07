Ребёнка останавливают медики
В Улан-Удэ вблизи остановки «Республиканский бизнес-инкубатор» в ДТП попал мальчик, ехавший на самокате.
Как очевидцы рассказали «Байкал-Daily», пересекая проезжую часть, ребёнок не спешился и на самокате врезался в микроавтобус «Фиат».
Сейчас ребёнка осматривают медики.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
В Улан-Удэ мальчик на самокате влетел в микроавтобус
Происшествия, Фото:
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