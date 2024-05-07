В Бурятии собирают штрафы с безалаберных владельцев собак

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жители республики не регистрируют своих питомцев и отпускают их на самовыгул



С начала года в Бурятии составили уже 1 172 протокола на владельцев животных. Большинство – 631 – за самовыгул и ещё 534 – за отсутствие регистрации. За это жителям республики грозят штрафы размером от 3 до 5 тысяч рублей.



Больше всего нарушителей – 190 – поймали в Заиграевском районе. Далее идут Селенгинский (135) и Иволгинский (79). В Муйском с конца февраля составили 40 протоколов. Ранее эта работа там не проводилась на должном уровне. За последний месяц «подтянулся» и Мухоршибирский район.



Как сообщили в республиканском управлении ветеринарии, самая неэффективная работа в этой области – в Окинском и Тункинском. С начала года там оформили всего по четыре протокола. Хозяев псов призывают не ждать штрафов, а «со всей ответственностью отнестись к содержанию домашних животных».



