Жители республики не регистрируют своих питомцев и отпускают их на самовыгул
С начала года в Бурятии составили уже 1 172 протокола на владельцев животных. Большинство – 631 – за самовыгул и ещё 534 – за отсутствие регистрации. За это жителям республики грозят штрафы размером от 3 до 5 тысяч рублей.
Больше всего нарушителей – 190 – поймали в Заиграевском районе. Далее идут Селенгинский (135) и Иволгинский (79). В Муйском с конца февраля составили 40 протоколов. Ранее эта работа там не проводилась на должном уровне. За последний месяц «подтянулся» и Мухоршибирский район.
Как сообщили в республиканском управлении ветеринарии, самая неэффективная работа в этой области – в Окинском и Тункинском. С начала года там оформили всего по четыре протокола. Хозяев псов призывают не ждать штрафов, а «со всей ответственностью отнестись к содержанию домашних животных».
В Бурятии собирают штрафы с безалаберных владельцев собак
Общество, Фото:
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