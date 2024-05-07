Столица Бурятии примет чемпионат России по гиревому спорту

Он состоится в середине июня



С 13 по 17 июня в Бурятии состоится чемпионат России по гиревому спорту. Местом проведения станет физкультурно-спортивный комплекс Улан-Удэ.



В спортивных соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены в составе сборных команд субъектов Российской Федерации. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются спортсмены мужчины, женщины не моложе 14 лет.



Программа соревнований



13 июня

13:00-17:00 - Комиссия по допуску команд (отель «Бурятия»)

18:00-19:00 - Собрание представителей команд (отель «Бурятия»)



14 июня

10:00-13:00 - Выступление участников группы «Б» в упражнении «толчок ДЦ» в весовых категориях: 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, 95+кг; и участниц группы «Б» в упражнении «толчок ДЦ» в весовых категориях: 58 кг, 63 кг, 68 кг, 68+кг

14:30-15:00 - Торжественная церемония открытия

15:00- 17:20 - Выступление участников группы «А» в упражнении «толчок ДЦ» в весовых категориях 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, 95+кг; и участниц группы «А» в упражнении «толчок ДЦ» в весовых категориях 58 кг, 63 кг, 68 кг, 68+кг.

18:05 - Эстафеты «толчок ДЦ» мужчины, женщины

18: 05-18:30 - Церемония награждения первого дня чемпионата

18:35 - Выступление участников по жонглированию (обязательная программа)



15 июня

10:00-13:00 - Выступление участников группы «Б» в двоеборье в весовых категориях 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг и участниц группы «Б» в рывке в весовых категориях: 58 кг, 63 кг

15:00-17:25 - Выступление участников группы «А» в двоеборье в весовых категориях 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг и участниц группы «А» в рывке в весовых категориях: 58 кг, 63 кг

17:25-17:35 - Церемония награждения второго дня чемпионата

17:40-19:40 - Выступление участников по жонглированию (произвольная программа)



16 июня

10:00-13:00 - Выступление участников группы «Б» в двоеборье в весовых категориях: 85 кг, 95 кг, 95+кг; участниц группы «Б» в рывке в весовых категориях: 68 кг, 68+кг

15:00-17:00 - Выступление участников группы «А» в двоеборье в весовых категориях: 85 кг, 95 кг, 95+кг; участниц группы «А» в рывке в весовых категориях: 68 кг, 68+кг

17:00-17:20 - Церемония награждения третьего дня чемпионата



Возрастное ограничение: 0+.

