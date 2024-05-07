Столица Бурятии примет чемпионат России по гиревому спорту

Он состоится в середине июня
С 13 по 17 июня в Бурятии состоится чемпионат России по гиревому спорту. Местом проведения станет физкультурно-спортивный комплекс Улан-Удэ.
В спортивных соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены в составе сборных команд субъектов Российской Федерации. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются спортсмены мужчины, женщины не моложе 14 лет.
Программа соревнований
13 июня
13:00-17:00 - Комиссия по допуску команд (отель «Бурятия»)
18:00-19:00 - Собрание представителей команд (отель «Бурятия»)
14 июня
10:00-13:00 - Выступление участников группы «Б» в упражнении «толчок ДЦ» в весовых категориях: 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, 95+кг; и участниц группы «Б» в упражнении «толчок ДЦ» в весовых категориях: 58 кг, 63 кг, 68 кг, 68+кг
14:30-15:00 - Торжественная церемония открытия
15:00- 17:20 - Выступление участников группы «А» в упражнении «толчок ДЦ» в весовых категориях 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 кг, 95+кг; и участниц группы «А» в упражнении «толчок ДЦ» в весовых категориях 58 кг, 63 кг, 68 кг, 68+кг.
18:05 - Эстафеты «толчок ДЦ» мужчины, женщины
18: 05-18:30 - Церемония награждения первого дня чемпионата
18:35 - Выступление участников по жонглированию (обязательная программа)
15 июня
10:00-13:00 - Выступление участников группы «Б» в двоеборье в весовых категориях 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг и участниц группы «Б» в рывке в весовых категориях: 58 кг, 63 кг
15:00-17:25 - Выступление участников группы «А» в двоеборье в весовых категориях 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг и участниц группы «А» в рывке в весовых категориях: 58 кг, 63 кг
17:25-17:35 - Церемония награждения второго дня чемпионата
17:40-19:40 - Выступление участников по жонглированию (произвольная программа)
16 июня
10:00-13:00 - Выступление участников группы «Б» в двоеборье в весовых категориях: 85 кг, 95 кг, 95+кг; участниц группы «Б» в рывке в весовых категориях: 68 кг, 68+кг
15:00-17:00 - Выступление участников группы «А» в двоеборье в весовых категориях: 85 кг, 95 кг, 95+кг; участниц группы «А» в рывке в весовых категориях: 68 кг, 68+кг
17:00-17:20 - Церемония награждения третьего дня чемпионата
Возрастное ограничение: 0+.
Столица Бурятии примет чемпионат России по гиревому спорту
Общество, Фото:
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